Qual é o preço atual de KaboChan?

KaboChan está sendo negociado a R$, com uma variação de preço de 0.48% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.

Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?

O ATH de KaboChan é de R$0.0361793166601407072000, enquanto o ATL é de R$. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.

Qual é a avaliação geral de KABO hoje?

A capitalização de mercado está em R$150319.42067446212000, colocando o ativo no #7962 lugar entre todas as criptomoedas.

Quão ativa é a participação de mercado de KaboChan?

O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com KABO.

Qual é a oferta circulante e por que isso importa?

Com 1000000000.0 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.

Em que categoria KaboChan se enquadra?

KaboChan faz parte da classificação Meme,Ethereum Ecosystem, que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.

Como a -- impacta a proposta de valor de KABO?

Operar na rede -- permite que KABO aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.