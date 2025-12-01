Preço de Janitor hoje

O preço ao vivo de Janitor (JANITOR) hoje é $ 0.00037426, com uma variação de 0.65% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JANITOR para USD é de $ 0.00037426 por JANITOR.

Janitor ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 336,831, com um fornecimento em circulação de 900.00M JANITOR. Nas últimas 24 horas, JANITOR foi negociado entre $ 0.00035842 (mínimo) e $ 0.00039526 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01646713, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00030588.

No desempenho de curto prazo, JANITOR movimentou-se +0.06% na última hora e +15.96% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Janitor (JANITOR)

Capitalização de mercado $ 336.83K$ 336.83K $ 336.83K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 374.26K$ 374.26K $ 374.26K Fornecimento Circulante 900.00M 900.00M 900.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Janitor é $ 336.83K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de JANITOR é 900.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 374.26K.