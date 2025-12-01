Preço de Indexy hoje

O preço ao vivo de Indexy (I) hoje é --, com uma variação de 1.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de I para USD é de -- por I.

Indexy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 3,490,462, com um fornecimento em circulação de 100.00B I. Nas últimas 24 horas, I foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, I movimentou-se -0.03% na última hora e -3.03% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Indexy (I)

Capitalização de mercado $ 3.49M$ 3.49M $ 3.49M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.49M$ 3.49M $ 3.49M Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

