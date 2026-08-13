Preço de HoodAgent hoje

O preço ao vivo de HoodAgent (HOODAGENT) hoje é $ 0, com uma variação de 1.60% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HOODAGENT para USD é de $ 0 por HOODAGENT.

HoodAgent ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 21,015, com um fornecimento em circulação de 1.00B HOODAGENT. Nas últimas 24 horas, HOODAGENT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HOODAGENT movimentou-se -- na última hora e -29.49% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de HoodAgent (HOODAGENT)

Capitalização de mercado $ 21.02K$ 21.02K $ 21.02K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21.02K$ 21.02K $ 21.02K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de HoodAgent é $ 21.02K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HOODAGENT é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 21.02K.