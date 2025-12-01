Preço de Hemi Bitcoin hoje

O preço ao vivo de Hemi Bitcoin (HEMIBTC) hoje é $ 90,880, com uma variação de 1.90% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HEMIBTC para USD é de $ 90,880 por HEMIBTC.

Hemi Bitcoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,160,778, com um fornecimento em circulação de 23.78 HEMIBTC. Nas últimas 24 horas, HEMIBTC foi negociado entre $ 88,975 (mínimo) e $ 91,408 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 125,574, enquanto a mínima histórica foi de $ 81,127.

No desempenho de curto prazo, HEMIBTC movimentou-se -0.00% na última hora e +5.46% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Hemi Bitcoin (HEMIBTC)

Capitalização de mercado $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M Fornecimento Circulante 23.78 23.78 23.78 Fornecimento total 23.77611128 23.77611128 23.77611128

