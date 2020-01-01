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Principais tokens de Tokenized BTC por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Tokenized BTC. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,946.81
+0.34%
+0.34%
-0.72%
$ 7.45B
$ 1.17
2
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 63,847
+0.30%
+0.00%
-0.59%
$ 6.22B
$ 314.38M
3
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,847
+0.29%
+0.00%
-0.63%
$ 286.77M
$ 8.21M
4
Lombard BTC
Lombard BTC
BTC.B
$ 63,940
+0.39%
+0.00%
-0.46%
$ 127.81M
$ 6.58M
5
Hemi Bitcoin
Hemi Bitcoin
HEMIBTC
$ 63,062
0.00%
-0.01%
-2.31%
$ 7.12M
$ 1.94K
6
renBTC
renBTC
RENBTC
$ 16,573.85
+0.16%
-0.00%
-2.91%
$ 5.05M
$ 5.45K
7
Midas mBTC
Midas mBTC
MBTC
$ 65,930
+0.30%
+0.00%
-0.70%
$ 1.33M
--
8
Midas mRe7BTC
Midas mRe7BTC
MRE7BTC
$ 63,606
+0.34%
+0.00%
-0.18%
$ 819.06K
--
9
Bitcoin on Katana
Bitcoin on Katana
BTCK
$ 63,652
0.00%
--
-1.82%
$ 439.59K
$ 14.52
10
Botanix Pegged Bitcoin
Botanix Pegged Bitcoin
PBTC
$ 61,254
0.00%
--
0.00%
$ 64.01K
$ 644.00

Perguntas frequentes

O que são tokens de Tokenized BTC e por que são populares?
Tokens de Tokenized BTC representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 10 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $14.10B.
Qual é o token de Tokenized BTC com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Tokenized BTC acompanhados na MEXC, WBTC apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.34% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Tokenized BTC existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 10 tokens de Tokenized BTC, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Tokenized BTC incluem WBTC, CBBTC, TBTC. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Tokenized BTC?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Tokenized BTC é de aproximadamente $14.10B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Tokenized BTC, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.