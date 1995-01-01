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Principais tokens de Hemi Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Hemi Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,709.9
+0.03%
-0.40%
-0.93%
$ 7.41B
$ 1.23
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.771
+0.36%
+0.16%
+7.43%
$ 5.74B
$ 68.95K
3
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,025.57
-0.08%
0.00%
-0.81%
$ 864.80M
$ 27.84K
4
Lorenzo Wrapped Bitcoin
Lorenzo Wrapped Bitcoin
ENZOBTC
$ 63,381
0.00%
--
-1.60%
$ 343.07M
$ 165.44
5
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,122
+0.01%
-0.00%
-1.12%
$ 188.36M
$ 3.22K
6
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
7
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.004
-0.10%
+0.00%
+0.10%
$ 33.07M
$ 4.66M
8
VCRED
VCRED
VCRED
$ 0.994615
0.00%
-0.00%
+1.26%
$ 12.53M
$ 2.72
9
Hemi Bitcoin
Hemi Bitcoin
HEMIBTC
$ 62,824
-0.20%
-0.01%
-2.66%
$ 7.10M
$ 2.04K
10
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0.004815
-0.42%
-4.93%
-7.73%
$ 4.68M
$ 15.55M
11
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.998192
+0.04%
-0.00%
+0.10%
$ 2.47M
$ 110.43K
12
Staked Vetro USD
Staked Vetro USD
SVUSD
$ 1.005
0.00%
--
+0.72%
$ 76.59K
$ 54.52

Perguntas frequentes

O que são tokens de Hemi Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Hemi Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 12 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $14.66B.
Qual é o token de Hemi Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Hemi Ecosystem acompanhados na MEXC, LINK apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.16% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Hemi Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 12 tokens de Hemi Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Hemi Ecosystem incluem WBTC, LINK, RSETH. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Hemi Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Hemi Ecosystem é de aproximadamente $14.66B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Hemi Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.