Informações de preço de HeLa USD (HLUSD) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Mínimo 24h $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Máximo 24h $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Máximo histórico $ 1.015$ 1.015 $ 1.015 Menor preço $ 0.943098$ 0.943098 $ 0.943098 Variação de Preço (1h) -0.01% Alteração de Preço (1D) -0.02% Variação de Preço (7d) +0.08% Variação de Preço (7d) +0.08%

O preço em tempo real de HeLa USD (HLUSD) é $1.001. Nas últimas 24 horas, HLUSD foi negociado entre a mínima de $ 1.001 e a máxima de $ 1.002, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HLUSD é $ 1.015, enquanto o mais baixo é $ 0.943098.

Em termos de desempenho de curto prazo, HLUSD variou -0.01% na última hora, -0.02% nas últimas 24 horas e +0.08% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de HeLa USD (HLUSD)

Capitalização de mercado $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Fornecimento Circulante 1.80M 1.80M 1.80M Fornecimento total 1,800,000.0 1,800,000.0 1,800,000.0

A capitalização de mercado atual de HeLa USD é $ 1.80M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HLUSD é 1.80M, com um fornecimento total de 1800000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.80M.