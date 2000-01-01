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Principais stablecoins por capitalização de mercado

Stablecoins são criptomoedas projetadas para manter um valor consistente ao atrelar seu preço a ativos externos, como moedas fiduciárias. Elas oferecem os benefícios de liquidação rápida dos ativos digitais enquanto minimizam a volatilidade típica do mercado. Traders as utilizam amplamente como porto seguro durante flutuações do mercado, como meio de troca e como moeda base para pares de negociação.

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1
Tether
Tether
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USDCoin
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Ethena USDe
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USD1
USD1
USD1
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Global Dollar
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Decentralized USD
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Falcon Finance
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Neutrl USD
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Perguntas frequentes

Qual é o principal propósito das stablecoins no mercado de criptomoedas?
Stablecoins são projetadas para manter um preço consistente, proporcionando aos traders de criptomoedas um porto seguro contra a volatilidade do mercado e oferecendo um meio de troca confiável para a compra de outros ativos digitais.
Todas as stablecoins são totalmente lastreadas por moedas fiduciárias tradicionais?
Não. Enquanto stablecoins lastreadas em moeda fiduciária dependem de reservas bancárias, stablecoins algorítmicas utilizam contratos inteligentes para equilibrar a oferta, e stablecoins lastreadas em cripto utilizam ativos digitais sobrecolateralizados para manter seu preço atrelado.
Como os traders de criptomoedas utilizam stablecoins durante mercados de baixa?
Durante mercados de baixa, traders de criptomoedas frequentemente vendem altcoins voláteis e mantêm stablecoins para preservar o valor do capital, garantindo que tenham fundos líquidos disponíveis quando surgirem novas oportunidades de compra.
Por que pares de negociação com stablecoins são essenciais para exchanges descentralizadas (DEXs)?
Pares de negociação com stablecoins fornecem uma base de preço confiável em exchanges descentralizadas (DEXs), garantindo que provedores de liquidez não sofram grandes perdas impermanentes devido às oscilações extremas de preço das criptomoedas comuns.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Stablecoins, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.