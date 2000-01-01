Stablecoins são criptomoedas projetadas para manter um valor consistente ao atrelar seu preço a ativos externos, como moedas fiduciárias. Elas oferecem os benefícios de liquidação rápida dos ativos digitais enquanto minimizam a volatilidade típica do mercado. Traders as utilizam amplamente como porto seguro durante flutuações do mercado, como meio de troca e como moeda base para pares de negociação.
A inclusão de ativos digitais no setor Stablecoins, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.