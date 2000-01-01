Stablecoins são criptomoedas projetadas para manter um valor consistente ao atrelar seu preço a ativos externos, como moedas fiduciárias. Elas oferecem os benefícios de liquidação rápida dos ativos digitais enquanto minimizam a volatilidade típica do mercado. Traders as utilizam amplamente como porto seguro durante flutuações do mercado, como meio de troca e como moeda base para pares de negociação.

Stablecoins cripto sobrecolateralizadas exigem que os usuários depositem um valor maior de criptomoeda volátil (como Ethereum) do que o valor das stablecoins emitidas, criando uma reserva financeira contra quedas repentinas do mercado.

Uma stablecoin perde sua paridade de preço quando a entidade emissora enfrenta ações regulatórias severas, falhas de parceiros bancários ou uma grande perda de confiança do mercado que desencadeia uma corrida massiva de saques nas reservas da stablecoin.

Pares de negociação com stablecoins fornecem uma base de preço confiável em exchanges descentralizadas (DEXs), garantindo que provedores de liquidez não sofram grandes perdas impermanentes devido às oscilações extremas de preço das criptomoedas comuns.

Durante mercados de baixa, traders de criptomoedas frequentemente vendem altcoins voláteis e mantêm stablecoins para preservar o valor do capital, garantindo que tenham fundos líquidos disponíveis quando surgirem novas oportunidades de compra.

Não. Enquanto stablecoins lastreadas em moeda fiduciária dependem de reservas bancárias, stablecoins algorítmicas utilizam contratos inteligentes para equilibrar a oferta, e stablecoins lastreadas em cripto utilizam ativos digitais sobrecolateralizados para manter seu preço atrelado.

Stablecoins são projetadas para manter um preço consistente, proporcionando aos traders de criptomoedas um porto seguro contra a volatilidade do mercado e oferecendo um meio de troca confiável para a compra de outros ativos digitais.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Stablecoins, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.