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Principais stablecoins lastreadas em moeda fiduciária por capitalização de mercado

Stablecoins lastreadas em moeda fiduciária são ativos digitais diretamente atrelados na proporção de 1:1 ao valor de uma moeda emitida por um governo específico, como o dólar americano. As entidades emissoras mantêm reservas de moeda fiduciária real ou ativos líquidos equivalentes para lastrear os tokens em circulação. Essa estrutura colateralizada garante alta liquidez e estabilidade, tornando-as um pilar fundamental da negociação de criptomoedas.

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Perguntas frequentes

O que exatamente são stablecoins lastreadas em moeda fiduciária?
Stablecoins lastreadas em moeda fiduciária são tokens digitais estritamente atrelados ao valor de uma moeda emitida por um governo específico, como o dólar americano. A empresa emissora mantém uma quantidade equivalente de dinheiro fiduciário físico em reserva para lastrear a oferta da stablecoin.
Como stablecoins lastreadas em moeda fiduciária diferem de stablecoins algorítmicas?
Stablecoins lastreadas em moeda fiduciária dependem de reservas bancárias físicas para garantir um valor de resgate direto de 1:1. Stablecoins algorítmicas não utilizam reservas em moeda fiduciária, dependendo em vez disso de códigos complexos e incentivos de arbitragem de mercado para equilibrar dinamicamente a oferta de tokens.
Por que a transparência das reservas é crítica para stablecoins lastreadas em moeda fiduciária?
A transparência das reservas e auditorias independentes comprovam que o emissor realmente mantém a moeda fiduciária física que lastreia cada stablecoin em circulação, o que é essencial para manter a confiança dos usuários e prevenir crises de liquidez.
Stablecoins lastreadas em moeda fiduciária podem enfrentar ações regulatórias ou congelamentos de contas?
Sim. Como stablecoins lastreadas em moeda fiduciária interagem com sistemas bancários tradicionais, elas são altamente suscetíveis a regulamentações governamentais, e as entidades emissoras podem colocar endereços específicos de stablecoins em blacklist ou congelá-los.

Aviso legal

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