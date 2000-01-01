Stablecoins lastreadas em moeda fiduciária são ativos digitais diretamente atrelados na proporção de 1:1 ao valor de uma moeda emitida por um governo específico, como o dólar americano. As entidades emissoras mantêm reservas de moeda fiduciária real ou ativos líquidos equivalentes para lastrear os tokens em circulação. Essa estrutura colateralizada garante alta liquidez e estabilidade, tornando-as um pilar fundamental da negociação de criptomoedas.
A inclusão de ativos digitais no setor Fiat-backed Stablecoin, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.