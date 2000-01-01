Stablecoins lastreadas em moeda fiduciária são ativos digitais diretamente atrelados na proporção de 1:1 ao valor de uma moeda emitida por um governo específico, como o dólar americano. As entidades emissoras mantêm reservas de moeda fiduciária real ou ativos líquidos equivalentes para lastrear os tokens em circulação. Essa estrutura colateralizada garante alta liquidez e estabilidade, tornando-as um pilar fundamental da negociação de criptomoedas.

Sim. Como stablecoins lastreadas em moeda fiduciária interagem com sistemas bancários tradicionais, elas são altamente suscetíveis a regulamentações governamentais, e as entidades emissoras podem colocar endereços específicos de stablecoins em blacklist ou congelá-los.

A transparência das reservas e auditorias independentes comprovam que o emissor realmente mantém a moeda fiduciária física que lastreia cada stablecoin em circulação, o que é essencial para manter a confiança dos usuários e prevenir crises de liquidez.

Stablecoins lastreadas em moeda fiduciária dependem de reservas bancárias físicas para garantir um valor de resgate direto de 1:1. Stablecoins algorítmicas não utilizam reservas em moeda fiduciária, dependendo em vez disso de códigos complexos e incentivos de arbitragem de mercado para equilibrar dinamicamente a oferta de tokens.

Stablecoins lastreadas em moeda fiduciária são tokens digitais estritamente atrelados ao valor de uma moeda emitida por um governo específico, como o dólar americano. A empresa emissora mantém uma quantidade equivalente de dinheiro fiduciário físico em reserva para lastrear a oferta da stablecoin.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Fiat-backed Stablecoin, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.