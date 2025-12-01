Preço de Gama Token hoje

O preço ao vivo de Gama Token (GAMA) hoje é $ 0.764393, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GAMA para USD é de $ 0.764393 por GAMA.

Gama Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 76,459,747, com um fornecimento em circulação de 100.03M GAMA. Nas últimas 24 horas, GAMA foi negociado entre $ 0.764393 (mínimo) e $ 0.764393 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.873173, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.585643.

No desempenho de curto prazo, GAMA movimentou-se 0.00% na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Gama Token (GAMA)

Capitalização de mercado $ 76.46M$ 76.46M $ 76.46M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 76.46M$ 76.46M $ 76.46M Fornecimento Circulante 100.03M 100.03M 100.03M Fornecimento total 100,026,691.0 100,026,691.0 100,026,691.0

