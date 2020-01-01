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Principais tokens de XDC Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor XDC Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0009
0.00%
+0.01%
+0.02%
$ 74.87B
$ 51.74M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.805
+0.58%
+1.22%
+7.42%
$ 5.78B
$ 69.92K
3
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.996
0.00%
-0.01%
0.00%
$ 1.30B
$ 190.33K
4
Law Blocks AI
Law Blocks AI
LBT
$ 0.295537
+0.10%
0.00%
-0.05%
$ 72.38M
$ 629.02K
5
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.003
-0.10%
+0.00%
+0.41%
$ 33.01M
$ 4.64M
6
Gama Token
Gama Token
GAMA
$ 0.18071
+0.01%
-0.01%
-7.79%
$ 18.08M
$ 238.76K
7
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,892.11
+0.29%
+0.00%
-0.48%
$ 14.01M
$ 440.41K
8
Australian Digital Dollar
Australian Digital Dollar
AUDD
$ 0.701885
0.00%
-0.00%
+0.03%
$ 6.27M
$ 3.18K
9
Comtech Gold
Comtech Gold
CGO
$ 141.5
+0.26%
+0.00%
+2.50%
$ 3.40M
$ 886.77K
10
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.999201
+0.05%
+0.00%
+0.45%
$ 2.47M
$ 109.29K
11
Aussie Dollar Token
Aussie Dollar Token
AUDX
$ 0.706573
0.00%
--
+0.30%
$ 2.23M
$ 35.34K
12
Wrapped XDC
Wrapped XDC
WXDC
$ 0.02662949
0.00%
-0.01%
-1.63%
$ 1.92M
$ 200.11K
13
Dog With Purpose
Dog With Purpose
DOPU
$ 0.00174108
+0.31%
0.00%
-0.43%
$ 1.74M
$ 200.94K
14
BigWater
BigWater
BIGW
$ 0.00159868
0.00%
--
0.00%
$ 1.47M
$ 22.22
15
Fathom Dollar
Fathom Dollar
FXD
$ 0.786886
+0.04%
-0.00%
-12.91%
$ 621.80K
$ 5.65K
16
Plugin
Plugin
PLI
$ 0.00115893
0.00%
-0.02%
-25.02%
$ 579.46K
$ 10.51K
17
Globiance Exchange
Globiance Exchange
GBEX
$ 9.4373E-10
-0.01%
-1.50%
-3.49%
$ 347.60K
--
18
Prime Numbers Labs
Prime Numbers Labs
PRFI
$ 0.00511176
0.00%
--
+7.48%
$ 185.65K
$ 149.89
19
XSwap Treasure
XSwap Treasure
XTT
$ 0.00015178
-0.01%
-0.01%
-3.25%
$ 179.83K
$ 1.03
20
Beny Bad Boy
Beny Bad Boy
BBB
$ 0.00010073
0.00%
--
-10.92%
$ 163.05K
$ 19.41
21
XSwap Protocol
XSwap Protocol
XSP
$ 6.8E-5
-0.01%
-1.30%
-8.27%
$ 163.01K
--
22
Gains
Gains
GAINS
$ 0.00251314
0.00%
--
+1.25%
$ 146.03K
$ 14.36
23
ROXONN
ROXONN
ROXN
$ 0.00123555
0.00%
--
0.00%
$ 22.45K
$ 2.47
24
StorX Network
StorX Network
SRX
$ 0.05147
+0.14%
+0.04%
-0.48%
--
$ 168.10K

Perguntas frequentes

O que são tokens de XDC Ecosystem e por que são populares?
Tokens de XDC Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 24 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $82.11B.
Qual é o token de XDC Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de XDC Ecosystem acompanhados na MEXC, LINK apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 1.22% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de XDC Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 24 tokens de XDC Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de XDC Ecosystem incluem USDC, LINK, USDF. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria XDC Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de XDC Ecosystem é de aproximadamente $82.11B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor XDC Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.