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Principais tokens de Gaming Utility Token por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Gaming Utility Token. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8614
+0.02%
-5.70%
-3.61%
$ 149.37M
$ 70.91K
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1239
+0.08%
-4.26%
-7.84%
$ 123.50M
$ 1.28M
3
$ 0.03886
+0.21%
-2.71%
-6.05%
$ 114.01M
$ 1.62M
4
BabyDogeCoin
BabyDogeCoin
BABYDOGE
$ 0.000000000338
-0.85%
-4.80%
+7.16%
$ 60.37M
$ 302.08T
5
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03637
-0.41%
+0.70%
+3.22%
$ 27.89M
$ 2.50M
6
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003444
-0.06%
-1.74%
-3.20%
$ 21.33M
$ 19.37M
7
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005155
+0.21%
-2.28%
-6.55%
$ 18.73M
$ 105.65M
8
Gama Token
Gama Token
GAMA
$ 0.180705
0.00%
-0.01%
-6.92%
$ 18.08M
$ 260.77K
9
Echelon Prime
Echelon Prime
PRIME
$ 0.25229
+0.19%
0.00%
+2.28%
$ 15.77M
$ 225.18K
10
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.004368
+0.21%
+0.48%
-5.46%
$ 14.81M
$ 13.59M
11
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.11653
+0.01%
-1.12%
-8.84%
$ 11.63M
$ 761.78K
12
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00035267
+0.07%
+0.02%
-8.21%
$ 4.72M
$ 30.29K
13
Metahero
Metahero
HERO
$ 0.00045353
+0.08%
-0.00%
+3.26%
$ 4.53M
$ 33.62
14
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0.00336808
+0.09%
+0.01%
+13.56%
$ 4.47M
$ 7.43K
15
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000121
0.00%
-1.63%
-6.92%
$ 3.01M
$ 20.81M
16
PX
PX
PX
$ 0.0125
0.00%
-3.85%
0.00%
$ 2.44M
$ 399.81K
17
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.04316507
-0.06%
-0.00%
-0.84%
$ 2.28M
$ 19.56K
18
$ 362.64
-0.10%
-0.79%
-2.09%
$ 1.99M
$ 167.87
19
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.00183475
0.00%
-0.00%
+0.52%
$ 1.89M
$ 11.42
20
Freya Protocol
Freya Protocol
FREYA
$ 0.00325138
0.00%
--
-2.78%
$ 1.78M
$ 353.73
21
Aurory
Aurory
AURY
$ 0.01757165
0.00%
+0.00%
+21.04%
$ 1.64M
$ 90.45
22
My Lovely Planet
My Lovely Planet
MLC
$ 0.01154
+0.09%
-0.69%
+5.01%
$ 1.21M
$ 746.40K
23
STEPN Green Satoshi Token on Solana
STEPN Green Satoshi Token on Solana
GST-SOL
$ 0.0009839
-0.07%
-0.07%
+2.17%
$ 1.13M
$ 59.34K
24
StarLink
StarLink
STARL
$ 1.11031E-7
+0.28%
0.00%
-0.87%
$ 1.11M
--
25
Seraph
Seraph
SERAPH
$ 0.00339993
+0.02%
-0.01%
-1.44%
$ 1.08M
$ 162.86K
26
Crown by Third Time Games
Crown by Third Time Games
CROWN
$ 0.00412968
+4.82%
+0.44%
+36.00%
$ 1.03M
$ 4.59K
27
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.0011659
-0.03%
-0.01%
+6.93%
$ 1.01M
$ 821.58
28
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0.00029746
-0.21%
+0.02%
+10.00%
$ 863.76K
$ 570.15
29
Voxies
Voxies
VOXEL
$ 0.00286848
-0.70%
+0.01%
-5.68%
$ 858.46K
$ 23.99K
30
Reality Metaverse
Reality Metaverse
RMV
$ 0.00312
-0.32%
-3.12%
+7.99%
$ 777.17K
$ 5.39M
31
KOMPETE
KOMPETE
KOMPETE
$ 0.0008699
-0.08%
0.00%
-4.77%
$ 739.93K
$ 51.63
32
Altered State Machine
Altered State Machine
ASTO
$ 0.00250923
0.00%
0.00%
-0.22%
$ 726.38K
$ 26.28
33
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 2.7291E-8
+0.28%
+0.60%
+0.06%
$ 702.96K
--
34
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.00528492
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+0.10%
-4.46%
$ 595.06K
$ 24.10K
35
Game Meteor Coin
Game Meteor Coin
GMTO
$ 2.857E-5
+3.25%
-6.20%
-25.54%
$ 579.43K
--
36
Katana Inu
Katana Inu
KATA
$ 0.00001542
-0.26%
-0.58%
-2.46%
$ 576.64K
$ 519.34M
37
Moon Tropica
Moon Tropica
CAH
$ 0.20525
-0.01%
-0.02%
-5.29%
$ 575.82K
$ 1.89K
38
RavenQuest
RavenQuest
QUEST
$ 0.00147951
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-5.68%
$ 552.80K
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39
EDOM
EDOM
EDOM
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0.00%
0.00%
0.00%
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--
40
Super Champs
Super Champs
CHAMP
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$ 511.14K
$ 8.78K
41
QORPO
QORPO
QORPO
$ 0.000739
-0.27%
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+6.18%
$ 461.17K
$ 29.45M
42
END
END
END
$ 0.00308291
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--
+2.65%
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$ 2.30
43
Deputy Dawgs
Deputy Dawgs
DDAWGS
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0.00%
-0.20%
+0.99%
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--
44
zkRace
zkRace
ZERC
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-0.00%
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$ 380.53
45
FERMA
FERMA
FERMA
$ 0.02550845
-0.18%
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-1.28%
$ 280.59K
$ 43.49K
46
STEPN Green Satoshi Token on BSC
STEPN Green Satoshi Token on BSC
GST-BSC
$ 0.00114287
-0.03%
0.00%
-8.38%
$ 242.24K
$ 85.40
47
Ridotto
Ridotto
RDT
$ 0.00089981
-0.04%
-0.52%
-62.92%
$ 230.93K
$ 2.64
48
DICE
DICE
$DICE
$ 0.00076664
-0.35%
+0.05%
-4.55%
$ 228.41K
$ 836.99
49
SolForge Fusion
SolForge Fusion
SFG
$ 0.00974428
-0.18%
-0.06%
-1.82%
$ 219.82K
$ 970.63
50
Apeiron
Apeiron
APRS
$ 0.0002052
0.00%
--
-0.72%
$ 205.20K
$ 27.82

Perguntas frequentes

O que são tokens de Gaming Utility Token e por que são populares?
Tokens de Gaming Utility Token representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 90 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $624.77M.
Qual é o token de Gaming Utility Token com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Gaming Utility Token acompanhados na MEXC, QORPO apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 4.23% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Gaming Utility Token existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 90 tokens de Gaming Utility Token, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Gaming Utility Token incluem AXS, APE, SAND. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Gaming Utility Token?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Gaming Utility Token é de aproximadamente $624.77M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Gaming Utility Token, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.