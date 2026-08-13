Preço de Galapagos Token hoje

O preço ao vivo de Galapagos Token (0.000001) hoje é $ 0, com uma variação de 0.33% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 0.000001 para USD é de $ 0 por 0.000001.

Galapagos Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 48,082, com um fornecimento em circulação de 999.91M 0.000001. Nas últimas 24 horas, 0.000001 foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, 0.000001 movimentou-se -- na última hora e +2.34% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Galapagos Token (0.000001)

Capitalização de mercado $ 48.08K$ 48.08K $ 48.08K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 48.08K$ 48.08K $ 48.08K Fornecimento Circulante 999.91M 999.91M 999.91M Fornecimento total 999,910,608.186721 999,910,608.186721 999,910,608.186721

A capitalização de mercado atual de Galapagos Token é $ 48.08K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de 0.000001 é 999.91M, com um fornecimento total de 999910608.186721. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 48.08K.