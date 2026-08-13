Preço de Fidelity Digital Dollar hoje

O preço ao vivo de Fidelity Digital Dollar (FIDD) hoje é $ 0.99983, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FIDD para USD é de $ 0.99983 por FIDD.

Fidelity Digital Dollar ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 49,082,128, com um fornecimento em circulação de 49.09M FIDD. Nas últimas 24 horas, FIDD foi negociado entre $ 0.999138 (mínimo) e $ 0.999867 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.011, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.994161.

No desempenho de curto prazo, FIDD movimentou-se +0.03% na última hora e +0.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.29M.

Informações de mercado de Fidelity Digital Dollar (FIDD)

Capitalização de mercado $ 49.08M$ 49.08M $ 49.08M Volume (24h) $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Capitalização de mercado totalmente diluída $ 49.08M$ 49.08M $ 49.08M Fornecimento Circulante 49.09M 49.09M 49.09M Fornecimento total 49,090,304.98 49,090,304.98 49,090,304.98

A capitalização de mercado atual de Fidelity Digital Dollar é $ 49.08M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.29M. A oferta em circulação de FIDD é 49.09M, com um fornecimento total de 49090304.98. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 49.08M.