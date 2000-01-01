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Principais tokens de USD Stablecoin por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor USD Stablecoin. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Tether
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Ethena USDe
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USD1
USD1
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Global Dollar
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Ripple USD
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Perguntas frequentes

O que são tokens de USD Stablecoin e por que são populares?
Tokens de USD Stablecoin representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 126 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $294.63B.
Qual é o token de USD Stablecoin com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de USD Stablecoin acompanhados na MEXC, USDM apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.22% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de USD Stablecoin existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 126 tokens de USD Stablecoin, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de USD Stablecoin incluem USDT, USDC, USDS. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria USD Stablecoin?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de USD Stablecoin é de aproximadamente $294.63B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor USD Stablecoin, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.