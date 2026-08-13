Preço de Duck Token (DUCK)
O preço ao vivo de Duck Token (DUCK) hoje é $ 0.03205137, com uma variação de 1.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DUCK para USD é de $ 0.03205137 por DUCK.
Duck Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 32,051, com um fornecimento em circulação de 1000.00K DUCK. Nas últimas 24 horas, DUCK foi negociado entre $ 0.03130736 (mínimo) e $ 0.03223697 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.112937, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.02211247.
No desempenho de curto prazo, DUCK movimentou-se -0.30% na última hora e +0.85% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 63.03.
A capitalização de mercado atual de Duck Token é $ 32.05K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 63.03. A oferta em circulação de DUCK é 1000.00K, com um fornecimento total de 999998.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 32.05K.
-0.30%
+1.06%
+0.85%
+0.85%
Durante o dia de hoje, a variação do preço de Duck Token em USD foi de $ +0.0003352.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Duck Token em USD foi de $ +0.0020664287.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Duck Token em USD foi de $ -0.0075280623.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Duck Token em USD foi de $ -0.00000004416032598.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ +0.0003352
|+1.06%
|30 dias
|$ +0.0020664287
|+6.45%
|60 dias
|$ -0.0075280623
|-23.48%
|90 dias
|$ -0.00000004416032598
|-0.00%
Em 2040, o preço de Duck Token pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o preço atual ao vivo de Duck Token?
Duck Token está cotado a R$0.1606473716171011974000, apresentando uma variação de preço de 1.05% nas últimas 24 horas.
Quanta atividade comercial está visível hoje?
Um total de R$-- foi negociado em exchanges importantes, indicando uma participação ativa no mercado e liquidez contínua.
Quão líquido é o mercado de DUCK?
A pontuação de liquidez de --/100 reflete quão profundos são os livros de ordens, quão eficientemente grandes ordens podem ser executadas e quão estreitos são os spreads nos principais pares de negociação.
O que indica a faixa diária de negociação?
A variação de preço entre R$0.1569182564199399072000 e R$0.1615776330122345094000 destaca os níveis atuais de volatilidade e o impulso intradiário.
Qual é a posição atual de Duck Token no mercado?
Atualmente, ocupa a posição de número #7813, apoiada por uma capitalização de mercado de R$160645.51710893202000.
Que papel desempenha a oferta na estabilidade do preço?
A oferta circulante de 999998.0 tokens influencia diretamente o comportamento dos preços, especialmente durante períodos de demanda elevada ou escassez.
Quais fatores influenciam o perfil de liquidez de Duck Token?
A liquidez depende da atividade dos criadores de mercado, da diversidade dos pares de negociação, da profundidade das exchanges e do envolvimento do ecossistema da rede --.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
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