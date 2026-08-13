Preço de Duck Token hoje

O preço ao vivo de Duck Token (DUCK) hoje é $ 0.03205137, com uma variação de 1.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DUCK para USD é de $ 0.03205137 por DUCK.

Duck Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 32,051, com um fornecimento em circulação de 1000.00K DUCK. Nas últimas 24 horas, DUCK foi negociado entre $ 0.03130736 (mínimo) e $ 0.03223697 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.112937, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.02211247.

No desempenho de curto prazo, DUCK movimentou-se -0.30% na última hora e +0.85% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 63.03.

Informações de mercado de Duck Token (DUCK)

Capitalização de mercado $ 32.05K$ 32.05K $ 32.05K Volume (24h) $ 63.03$ 63.03 $ 63.03 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 32.05K$ 32.05K $ 32.05K Fornecimento Circulante 1000.00K 1000.00K 1000.00K Fornecimento total 999,998.0 999,998.0 999,998.0

A capitalização de mercado atual de Duck Token é $ 32.05K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 63.03. A oferta em circulação de DUCK é 1000.00K, com um fornecimento total de 999998.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 32.05K.