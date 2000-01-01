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Principais tokens de MegaETH Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor MegaETH Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,339.08
+0.07%
-0.00%
-0.73%
$ 8.68B
$ 14.62M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.756
+0.36%
+0.16%
+7.43%
$ 5.74B
$ 68.95K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
+0.01%
+0.01%
+0.02%
$ 4.49B
$ 643.79K
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999024
+0.03%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 69.76M
5
Lombard BTC
Lombard BTC
BTC.B
$ 63,529
-0.20%
-0.00%
-1.21%
$ 126.99M
$ 6.31M
6
Cap USD
Cap USD
CUSD
$ 0.999809
0.00%
0.00%
0.00%
$ 97.95M
--
7
Gains Network
Gains Network
GNS
$ 0.5256
+0.04%
-1.30%
+4.83%
$ 12.35M
$ 110.63K
8
Wrapped iTRY
Wrapped iTRY
WITRY
$ 0.02373232
0.00%
0.00%
+0.43%
$ 8.74M
--
9
Fluffey
Fluffey
FLUFFEY
$ 3.41E-5
-0.53%
0.00%
-10.59%
$ 34.10K
--
10
Duck Token
Duck Token
DUCK
$ 0.03183064
+1.51%
--
-2.52%
$ 31.83K
$ 62.60
11
Meka
Meka
MEKA
$ 1.74E-5
0.00%
+2.60%
-7.84%
$ 17.40K
--
12
USD Mapped Token
USD Mapped Token
USDM
$ 0.9907
0.00%
+0.37%
-1.38%
--
$ 55.79K
13
MegaETH
MegaETH
MEGA
$ 0.03295
-0.54%
-0.42%
-6.81%
--
$ 1.90M

Perguntas frequentes

O que são tokens de MegaETH Ecosystem e por que são populares?
Tokens de MegaETH Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 13 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $23.22B.
Qual é o token de MegaETH Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de MegaETH Ecosystem acompanhados na MEXC, MEKA apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 2.60% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de MegaETH Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 13 tokens de MegaETH Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de MegaETH Ecosystem incluem WSTETH, LINK, USDE. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria MegaETH Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de MegaETH Ecosystem é de aproximadamente $23.22B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor MegaETH Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.