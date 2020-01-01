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Principais tokens de Duck-Themed por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Duck-Themed. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
HAROLD
HAROLD
HAROLD
$ 0.001446
-0.07%
-1.76%
+1.11%
$ 1.14M
$ 5.57M
2
DuckCoin
DuckCoin
DUCK
$ 8.317E-5
-13.11%
-0.20%
+4.45%
$ 83.18K
--
3
Duck Token
Duck Token
DUCK
$ 0.03183064
+1.51%
--
-2.52%
$ 31.83K
$ 62.60
4
Gugo
Gugo
GUGO
$ 2.184E-5
0.00%
+0.90%
-0.32%
$ 21.63K
--
5
Dolan Duk
Dolan Duk
DOLAN
$ 1.492E-5
0.00%
+0.40%
0.00%
$ 14.92K
--
6
The Duck
The Duck
DUCK
$ 1.328E-5
0.00%
-1.70%
+16.39%
$ 13.28K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Duck-Themed e por que são populares?
Tokens de Duck-Themed representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 6 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1.31M.
Qual é o token de Duck-Themed com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Duck-Themed acompanhados na MEXC, GUGO apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.90% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Duck-Themed existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 6 tokens de Duck-Themed, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Duck-Themed incluem HAROLD, DUCK, DUCK. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Duck-Themed?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Duck-Themed é de aproximadamente $1.31M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Duck-Themed, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.