Preço de DOGFART hoje

O preço ao vivo de DOGFART (DOGFART) hoje é $ 0.00000117, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DOGFART para USD é de $ 0.00000117 por DOGFART.

DOGFART ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 57,608, com um fornecimento em circulação de 49.36B DOGFART. Nas últimas 24 horas, DOGFART foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00000979, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000112.

No desempenho de curto prazo, DOGFART movimentou-se -- na última hora e -2.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DOGFART (DOGFART)

Capitalização de mercado $ 57.61K$ 57.61K $ 57.61K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 57.61K$ 57.61K $ 57.61K Fornecimento Circulante 49.36B 49.36B 49.36B Fornecimento total 49,362,000,000.0 49,362,000,000.0 49,362,000,000.0

