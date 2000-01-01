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Principais tokens de X Layer Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor X Layer Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00091
0.00%
+0.01%
+0.02%
$ 74.87B
$ 51.74M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.801
+0.58%
+1.22%
+7.42%
$ 5.78B
$ 69.92K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
0.00%
+0.01%
+0.02%
$ 4.49B
$ 643.71K
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999028
+0.02%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 70.85M
5
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 3.47B
$ 263.99M
6
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999832
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 2.80B
$ 134.77M
7
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.46B
$ 6.03M
8
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,036.71
+0.22%
+0.00%
-0.43%
$ 869.80M
$ 30.02K
9
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,424
+0.26%
-0.00%
-0.65%
$ 189.26M
$ 3.25K
10
$ 225.16
+0.20%
+3.05%
+2.67%
$ 147.35M
$ 348.94
11
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999731
+0.03%
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$ 111.04M
$ 1.91M
12
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006278
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-1.79%
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$ 62.67M
$ 99.14M
13
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
14
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
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$ 34.66M
$ 437.23K
15
Wrapped OKB
Wrapped OKB
WOKB
$ 103.4
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$ 22.05M
$ 2.88M
16
OKX Wrapped ETH
OKX Wrapped ETH
XETH
$ 1,894.76
+0.25%
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$ 18.66M
$ 250.77K
17
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.29583
-1.17%
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$ 15.89M
$ 154.66K
18
XDOG
XDOG
XDOG
$ 0.00482939
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$ 4.83M
$ 655.30K
19
OKX Wrapped SOL
OKX Wrapped SOL
XSOL
$ 76.24
+0.29%
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$ 2.82M
$ 175.70K
20
Niuma
Niuma
NIUMA
$ 0.00058686
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+11.92%
$ 570.95K
$ 7.21K
21
Wrapped NVIDIA xStock
Wrapped NVIDIA xStock
WNVDAX
$ 224.91
-0.01%
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$ 423.88K
$ 379.09K
22
Wrapped Circle xStock
Wrapped Circle xStock
WCRCLX
$ 71.22
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$ 201.56K
$ 69.99K
23
XFROG
XFROG
XFROG
$ 9.50198E-7
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$ 199.58K
--
24
Wrapped SpaceX xStock
Wrapped SpaceX xStock
WSPCXX
$ 147.22
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$ 195.27K
$ 264.37K
25
Wrapped Sandisk Corporation xStock
Wrapped Sandisk Corporation xStock
WSNDKX
$ 1,366.9
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$ 163.34K
$ 96.04K
26
Wrapped SK hynix xStock
Wrapped SK hynix xStock
WSKHYX
$ 155.87
-0.10%
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$ 106.06K
$ 87.00K
27
DOGSHIT
DOGSHIT
DOGSHIT
$ 1.09E-6
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--
28
Xwawa
Xwawa
XWAWA
$ 5.491E-5
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$ 54.92K
--
29
DOGFART
DOGFART
DOGFART
$ 8.36464E-7
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30
Banmao
Banmao
BANMAO
$ 2.739E-5
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$ 27.40K
--
31
GOUT Coin
GOUT Coin
GOUT COIN
$ 1.25601E-7
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$ 26.38K
--
32
Grodo AI
Grodo AI
GRODO
$ 1.7399E-7
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+18.15%
$ 17.06K
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33
OKIE
OKIE
OKIE
$ 1.45E-5
+0.55%
+21.00%
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$ 14.50K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de X Layer Ecosystem e por que são populares?
Tokens de X Layer Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 33 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $98.46B.
Qual é o token de X Layer Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de X Layer Ecosystem acompanhados na MEXC, OKIE apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 21.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de X Layer Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 33 tokens de X Layer Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de X Layer Ecosystem incluem USDC, LINK, USDE. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria X Layer Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de X Layer Ecosystem é de aproximadamente $98.46B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor X Layer Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.