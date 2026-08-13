Preço de Diversified USD hoje

O preço ao vivo de Diversified USD (DFIUSD) hoje é $ 1.001, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DFIUSD para USD é de $ 1.001 por DFIUSD.

Diversified USD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 186,179, com um fornecimento em circulação de 185.99K DFIUSD. Nas últimas 24 horas, DFIUSD foi negociado entre $ 1.001 (mínimo) e $ 1.002 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.048, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.974822.

No desempenho de curto prazo, DFIUSD movimentou-se +0.00% na última hora e +0.03% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5.90K.

Informações de mercado de Diversified USD (DFIUSD)

Capitalização de mercado $ 186.18K$ 186.18K $ 186.18K Volume (24h) $ 5.90K$ 5.90K $ 5.90K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 186.18K$ 186.18K $ 186.18K Fornecimento Circulante 185.99K 185.99K 185.99K Fornecimento total 185,992.67578125 185,992.67578125 185,992.67578125

A capitalização de mercado atual de Diversified USD é $ 186.18K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 5.90K. A oferta em circulação de DFIUSD é 185.99K, com um fornecimento total de 185992.67578125. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 186.18K.