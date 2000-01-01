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Principais tokens de Crypto-backed Stablecoin por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Crypto-backed Stablecoin. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9997
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 1.36B
$ 110.56
2
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.996
-0.01%
-0.01%
0.00%
$ 1.30B
$ 182.85K
3
GHO
GHO
GHO
$ 0.998453
0.00%
0.00%
+0.08%
$ 697.92M
$ 16.20M
4
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998944
+0.01%
0.00%
-0.02%
$ 214.89M
$ 5.02M
5
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 0.999616
-0.01%
0.00%
-0.01%
$ 74.98M
$ 48.18K
6
Lista USD
Lista USD
LISUSD
$ 0.997525
-0.02%
0.00%
+0.07%
$ 74.97M
$ 25.54K
7
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.99676
0.00%
0.00%
+0.07%
$ 52.60M
$ 592.58K
8
Yuzu USD
Yuzu USD
YZUSD
$ 0.999148
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 50.49M
$ 1.08K
9
Aegis YUSD
Aegis YUSD
YUSD
$ 0.998704
+0.03%
+0.00%
+0.14%
$ 35.94M
$ 3.21K
10
USDP
USDP
USDP
$ 0.9995
+0.05%
-0.06%
-0.54%
$ 31.94M
$ 8.31K
11
BOLD
BOLD
BOLD
$ 0.999613
0.00%
0.00%
-0.14%
$ 30.67M
$ 1.41M
12
Liquity USD
Liquity USD
LUSD
$ 1.003
+0.10%
-0.00%
0.00%
$ 27.81M
$ 36.15K
13
Electronic USD
Electronic USD
EUSD
$ 0.999802
+0.10%
+0.00%
+0.11%
$ 22.83M
$ 87.58K
14
NXUSD
NXUSD
NXUSD
$ 0.9826
0.00%
--
+0.08%
$ 18.63M
$ 2.18
15
Hylo USD
Hylo USD
HYUSD
$ 1.001
0.00%
0.00%
0.00%
$ 13.39M
$ 178.31K
16
USDB
USDB
USDB
$ 0.997519
+0.22%
-0.00%
+0.50%
$ 11.96M
$ 9.02K
17
YUSD Stablecoin
YUSD Stablecoin
YUSD
$ 0.996324
0.00%
+0.00%
-0.01%
$ 11.80M
$ 1.22
18
Youves uUSD
Youves uUSD
UUSD
$ 0.9986
0.00%
--
0.00%
$ 11.52M
$ 44.64
19
Indigo Protocol iUSD
Indigo Protocol iUSD
IUSD
$ 0.992957
-0.07%
+0.00%
-0.47%
$ 9.46M
$ 14.70K
20
Origin Dollar
Origin Dollar
OUSD
$ 0.998538
-0.07%
0.00%
-0.07%
$ 6.20M
$ 5.63K
21
Cod3x USD
Cod3x USD
CDXUSD
$ 0.99844
-0.65%
+0.00%
+0.33%
$ 6.14M
$ 240.31
22
Nectar
Nectar
NECT
$ 0.98196
+0.02%
+0.00%
-0.24%
$ 4.63M
$ 2.57K
23
Last USD
Last USD
USDXL
$ 0.997321
-0.01%
0.00%
-0.17%
$ 3.19M
$ 1.09K
24
Enosys Loans CDP
Enosys Loans CDP
CDP
$ 0.99422
-0.11%
0.00%
-0.20%
$ 3.09M
$ 144.19K
25
Dollar On Chain
Dollar On Chain
DOC
$ 0.994227
-0.97%
-0.00%
-0.58%
$ 2.94M
$ 3.95K
26
Web 3 Dollar
Web 3 Dollar
USD3
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.79M
$ 2.80K
27
Balanced Dollars
Balanced Dollars
BNUSD
$ 0.96769
0.00%
--
0.00%
$ 2.76M
$ 1.32K
28
Hermetica USDh
Hermetica USDh
USDH
$ 1.001
+0.10%
0.00%
+1.26%
$ 2.13M
$ 1.30K
29
Sovryn Dollar
Sovryn Dollar
DLLR
$ 0.975511
-0.93%
--
-1.69%
$ 1.77M
$ 1.33K
30
EURA
EURA
EURA
$ 1.15
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 1.63M
$ 4.56K
31
SuperReturn sSuperUSD
SuperReturn sSuperUSD
SSUPERUSD
$ 1.083
+0.09%
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0.00%
$ 1.43M
$ 1.59K
32
Inter Stable Token
Inter Stable Token
IST
$ 0.988033
-0.16%
+0.00%
+0.02%
$ 1.39M
$ 40.36
33
ROME Stablecoin
ROME Stablecoin
ROME
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--
0.00%
$ 1.20M
$ 26.12
34
Rai Reflex Index
Rai Reflex Index
RAI
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0.00%
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$ 705.46
35
VAIOT
VAIOT
VAI
$ 0.00222
0.00%
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+2.75%
$ 888.38K
$ 1.66M
36
USX
USX
USX
$ 0.987794
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-1.10%
$ 858.41K
$ 14.21
37
Osmosis allUSDT
Osmosis allUSDT
USDT
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-0.00%
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$ 648.65K
$ 34.77K
38
Pareto USP
Pareto USP
USP
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--
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39
SMARDEX USDN
SMARDEX USDN
USDN
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--
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40
Virtue USD
Virtue USD
VUSD
$ 1.007
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$ 587.04K
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41
PXDC
PXDC
PXDC
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$ 5.21K
42
Sigma bnb USD
Sigma bnb USD
BNBUSD
$ 0.999626
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--
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$ 412.39K
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43
Bread
Bread
BREAD
$ 1.001
+0.32%
-0.00%
+0.29%
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44
Juice Dollar
Juice Dollar
JUSD
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45
Prisma mkUSD
Prisma mkUSD
MKUSD
$ 1.002
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46
AURO USDA
AURO USDA
USDA
$ 0.999111
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--
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$ 224.75K
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47
Diversified USD
Diversified USD
DFIUSD
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0.00%
+0.10%
$ 186.17K
$ 5.96K
48
Grai
Grai
GRAI
$ 0.590628
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--
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$ 151.09K
$ 1.51
49
Argon
Argon
ARGN
$ 1.059
0.00%
0.00%
-0.09%
$ 144.22K
$ 614.66
50
JUST Stablecoin
JUST Stablecoin
USDJ
$ 0.052742
+39.91%
+0.01%
+0.25%
$ 132.00K
$ 807.04

Perguntas frequentes

O que são tokens de Crypto-backed Stablecoin e por que são populares?
Tokens de Crypto-backed Stablecoin representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 62 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $4.10B.
Qual é o token de Crypto-backed Stablecoin com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Crypto-backed Stablecoin acompanhados na MEXC, PHT apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 1.12% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Crypto-backed Stablecoin existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 62 tokens de Crypto-backed Stablecoin, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Crypto-backed Stablecoin incluem USDD, USDF, GHO. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Crypto-backed Stablecoin?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Crypto-backed Stablecoin é de aproximadamente $4.10B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Crypto-backed Stablecoin, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.