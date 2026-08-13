Preço de Cocoro hoje

O preço ao vivo de Cocoro (COCORO) hoje é $ 0,00125324, com uma variação de 2,23% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de COCORO para USD é de $ 0,00125324 por COCORO.

Cocoro ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 999.450, com um fornecimento em circulação de 797,49M COCORO. Nas últimas 24 horas, COCORO foi negociado entre $ 0,00124475 (mínimo) e $ 0,00128513 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0,082678, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, COCORO movimentou-se +%0,15 na última hora e -%5,60 nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 45,35.

Informações de mercado de Cocoro (COCORO)

Capitalização de mercado $ 999,45K$ 999,45K $ 999,45K Volume (24h) $ 45,35$ 45,35 $ 45,35 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1,25M$ 1,25M $ 1,25M Fornecimento Circulante 797,49M 797,49M 797,49M Fornecimento total 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

A capitalização de mercado atual de Cocoro é $ 999,45K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 45,35. A oferta em circulação de COCORO é 797,49M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1,25M.