Preço de chudhouse hoje

O preço ao vivo de chudhouse (CHUDHOUSE) hoje é $ 0, com uma variação de 23.94% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CHUDHOUSE para USD é de $ 0 por CHUDHOUSE.

chudhouse ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 35,940, com um fornecimento em circulação de 995.06M CHUDHOUSE. Nas últimas 24 horas, CHUDHOUSE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0019328, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CHUDHOUSE movimentou-se +2.38% na última hora e +14.28% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de chudhouse (CHUDHOUSE)

Capitalização de mercado $ 35.94K$ 35.94K $ 35.94K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 35.94K$ 35.94K $ 35.94K Fornecimento Circulante 995.06M 995.06M 995.06M Fornecimento total 995,061,972.822972 995,061,972.822972 995,061,972.822972

A capitalização de mercado atual de chudhouse é $ 35.94K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CHUDHOUSE é 995.06M, com um fornecimento total de 995061972.822972. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 35.94K.