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Principais tokens de Stable Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Stable Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.788
+0.36%
+0.16%
+7.43%
$ 5.74B
$ 68.95K
2
WETH
WETH
WETH
$ 1,883.6
+0.08%
-0.00%
-0.71%
$ 4.20B
$ 283.76M
3
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999024
+0.03%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 69.76M
4
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 63,829
-0.08%
-0.00%
-1.19%
$ 654.34M
$ 636.21K
5
Lombard BTC
Lombard BTC
BTC.B
$ 63,529
-0.20%
-0.00%
-1.21%
$ 126.99M
$ 6.31M
6
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,371.96
-0.22%
0.00%
+3.17%
$ 119.24M
$ 9.04M
7
Theo Short Duration US Treasury Fund
Theo Short Duration US Treasury Fund
THBILL
$ 1.014
0.00%
0.00%
-0.39%
$ 117.51M
$ 1.07K
8
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99957
-0.01%
0.00%
-0.03%
$ 111.06M
$ 1.85M
9
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.004
-0.10%
+0.00%
+0.10%
$ 33.07M
$ 4.66M
10
Fefer
Fefer
FEFER
$ 0.00179
+0.28%
-10.20%
-20.21%
--
$ 47.74M
11
STABLE
STABLE
STABLE
$ 0.03359
-0.04%
+4.78%
+1.75%
--
$ 2.86M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Stable Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Stable Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 11 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $15.16B.
Qual é o token de Stable Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Stable Ecosystem acompanhados na MEXC, STABLE apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 4.78% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Stable Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 11 tokens de Stable Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Stable Ecosystem incluem LINK, WETH, USDT0. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Stable Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Stable Ecosystem é de aproximadamente $15.16B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Stable Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.