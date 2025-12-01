Preço de Stargate Bridged USDC hoje

O preço ao vivo de Stargate Bridged USDC (USDC.E) hoje é $ 1.0, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de USDC.E para USD é de $ 1.0 por USDC.E.

Stargate Bridged USDC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 85,745,445, com um fornecimento em circulação de 85.73M USDC.E. Nas últimas 24 horas, USDC.E foi negociado entre $ 0.998946 (mínimo) e $ 1.001 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.011, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.989603.

No desempenho de curto prazo, USDC.E movimentou-se +0.03% na última hora e +0.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Stargate Bridged USDC (USDC.E)

Capitalização de mercado $ 85.75M$ 85.75M $ 85.75M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 85.75M$ 85.75M $ 85.75M Fornecimento Circulante 85.73M 85.73M 85.73M Fornecimento total 85,727,721.646853 85,727,721.646853 85,727,721.646853

A capitalização de mercado atual de Stargate Bridged USDC é $ 85.75M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de USDC.E é 85.73M, com um fornecimento total de 85727721.646853. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 85.75M.