Preço de Theo Short Duration US Treasury Fund hoje

O preço ao vivo de Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) hoje é $ 1.009, com uma variação de 0.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de THBILL para USD é de $ 1.009 por THBILL.

Theo Short Duration US Treasury Fund ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 213,754,386, com um fornecimento em circulação de 211.78M THBILL. Nas últimas 24 horas, THBILL foi negociado entre $ 1.007 (mínimo) e $ 1.012 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.11, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.906552.

No desempenho de curto prazo, THBILL movimentou-se +0.07% na última hora e -0.23% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Capitalização de mercado $ 213.75M$ 213.75M $ 213.75M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 213.75M$ 213.75M $ 213.75M Fornecimento Circulante 211.78M 211.78M 211.78M Fornecimento total 211,779,902.801532 211,779,902.801532 211,779,902.801532

A capitalização de mercado atual de Theo Short Duration US Treasury Fund é $ 213.75M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de THBILL é 211.78M, com um fornecimento total de 211779902.801532. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 213.75M.