Cotação STABLE (STABLE)
O preço ao vivo de STABLE (STABLE) hoje é R$ 0.033327, com uma variação de 2.64% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STABLE para BRL é de R$ 0.033327 por STABLE.
STABLE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- STABLE. Nas últimas 24 horas, STABLE foi negociado entre R$ 0.031851 (mínimo) e R$ 0.033888 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.
No desempenho de curto prazo, STABLE movimentou-se -0.08% na última hora e +1.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 94.97K.
STABLE
A capitalização de mercado atual de STABLE é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 94.97K. A oferta em circulação de STABLE é --, com um fornecimento total de 100000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 3.33B.
-0.08%
+2.64%
+1.18%
+1.18%
Acompanhe as variações de preço de STABLE para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ +0.00444888
|+2.64%
|30 dias
|R$ -0.003992
|-10.70%
|60 dias
|R$ -0.003369
|-9.19%
|90 dias
|R$ -0.005208
|-13.52%
Hoje, STABLE registrou uma variação de R$ +0.00444888 (+2.64%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.003992 (-10.70%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, STABLE teve uma variação de R$ -0.003369 (-9.19%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.005208 (-13.52%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de STABLE. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de STABLE: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|O momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
|StochRSI
|< 20
|Zona sobrevendida
|Queda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
|Grupo MA
|7 Compras 0 Neutro 0 Vendas
|≥ 80% de compra
|Todas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
|Ponto de pivô
|Pivô ≤ Preço ≤ R1
|Entre o pivô‑R1
|Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum pessimista surgindo.
|Grupo EMA
|7 Compras 0 Neutro 0 Vendas
|≥ 80% de compra
|Todas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Preço ≤ Médio
|Entre a faixa inferior e a média
|Relativamente fraco, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
STABLE_USDT está operando na faixa de 0,031713 no período de 4 horas. O preço encontra-se acima do centro de oscilação em 0,03157, próximo ao nível de resistência R1 em 0,03176. Segundo o sistema de pivôs, a cotação está posicionada na parte superior da banda de flutuação. O conjunto de médias móveis apresenta uma configuração de alta, com as sete linhas emitindo sinais de compra. Já o indicador MACD formou um cruzamento negativo, evidenciando divergência na direção da força motriz. O RSI permanece em zona neutra, sem sinalizar sobrecompra ou sobrevenda extremas. Os indicadores rápidos e lentos estão em movimentos distintos: enquanto a dinâmica de curto prazo perde força, a tendência de médio prazo continua ascendente. A volatilidade mantém-se estável, e não há sinais claros de estreitamento das Bandas de Bollinger. A principal resistência próxima situa-se em 0,03176, distante menos de 0,2% do preço atual. No lado inferior, o primeiro suporte encontra-se em 0,0314, aproximadamente 1% abaixo do valor atual. Um suporte adicional mais distante está localizado no ponto S2, em 0,03121. Por sua vez, a segunda resistência superior está fixada em 0,03193. Com o preço preso entre R1 e S1, o mercado vive um período de expectativa antes de definir a direção futura.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de STABLE pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
Pronto para começar com STABLE? Comprar STABLE é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar STABLE. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de STABLE (STABLE).
Possuir STABLE permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.
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Stable is the world’s first Layer 1 blockchain purpose-built for the USDt ecosystem. Unlike general-purpose chains, Stable is optimized for speed, scalability, and compliance, with USDt as the native gas token. This design removes the friction of price volatile native gas, enabling seamless integration for payment processors, on-chain finance, RWA, fintechs, and enterprises.
Para uma compreensão mais aprofundada de STABLE, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o STABLE.
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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