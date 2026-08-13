Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
O preço ao vivo de STABLE hoje é 0.033327 BRL. A capitalização de mercado de STABLE é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de STABLE para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de STABLE hoje é 0.033327 BRL. A capitalização de mercado de STABLE é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de STABLE para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

Mais sobre STABLE

Informações sobre preços de STABLE

O que é STABLE

Whitepaper de STABLE

Site oficial do STABLE

Tokenomics de STABLE

Previsão de preço de STABLE

Histórico de preço de STABLE

Guia de compra de STABLE

Conversor de STABLE para moeda Fiat

Spot STABLE

Futuros USDT-M de STABLE

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de STABLE

Cotação STABLE (STABLE)

Preço em tempo real de 1 STABLE para BRL

R$0.17296713
R$0.17296713R$0.17296713
+2.64%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de STABLE (STABLE)
Última atualização da página: 2026-08-13 08:36:00 (UTC+8)

Preço de STABLE hoje

O preço ao vivo de STABLE (STABLE) hoje é R$ 0.033327, com uma variação de 2.64% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STABLE para BRL é de R$ 0.033327 por STABLE.

STABLE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- STABLE. Nas últimas 24 horas, STABLE foi negociado entre R$ 0.031851 (mínimo) e R$ 0.033888 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, STABLE movimentou-se -0.08% na última hora e +1.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 94.97K.

Informações de mercado de STABLE (STABLE)

--
----

R$ 94.97K
R$ 94.97KR$ 94.97K

R$ 3.33B
R$ 3.33BR$ 3.33B

--
----

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

STABLE

A capitalização de mercado atual de STABLE é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 94.97K. A oferta em circulação de STABLE é --, com um fornecimento total de 100000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 3.33B.

Histórico de preço de STABLE BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.031851
R$ 0.031851R$ 0.031851
Mínimo 24h
R$ 0.033888
R$ 0.033888R$ 0.033888
Máximo 24h

R$ 0.031851
R$ 0.031851R$ 0.031851

R$ 0.033888
R$ 0.033888R$ 0.033888

--
----

--
----

-0.08%

+2.64%

+1.18%

+1.18%

Histórico de preços de STABLE (STABLE) em BRL

Acompanhe as variações de preço de STABLE para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0.00444888+2.64%
30 diasR$ -0.003992-10.70%
60 diasR$ -0.003369-9.19%
90 diasR$ -0.005208-13.52%
Variação de preço de STABLE hoje

Hoje, STABLE registrou uma variação de R$ +0.00444888 (+2.64%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de STABLE

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.003992 (-10.70%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de STABLE

Expandindo a visualização para 60 dias, STABLE teve uma variação de R$ -0.003369 (-9.19%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de STABLE

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.005208 (-13.52%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de STABLE (STABLE)!

Confira agora a página de histórico de preço do STABLE.

Análise para STABLE

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de STABLE. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de STABLE hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de STABLE: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI< 20Zona sobrevendidaQueda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
Grupo MA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
Ponto de pivôPivô ≤ Preço ≤ R1Entre o pivô‑R1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

STABLE_USDT está operando na faixa de 0,031713 no período de 4 horas. O preço encontra-se acima do centro de oscilação em 0,03157, próximo ao nível de resistência R1 em 0,03176. Segundo o sistema de pivôs, a cotação está posicionada na parte superior da banda de flutuação. O conjunto de médias móveis apresenta uma configuração de alta, com as sete linhas emitindo sinais de compra. Já o indicador MACD formou um cruzamento negativo, evidenciando divergência na direção da força motriz. O RSI permanece em zona neutra, sem sinalizar sobrecompra ou sobrevenda extremas. Os indicadores rápidos e lentos estão em movimentos distintos: enquanto a dinâmica de curto prazo perde força, a tendência de médio prazo continua ascendente. A volatilidade mantém-se estável, e não há sinais claros de estreitamento das Bandas de Bollinger. A principal resistência próxima situa-se em 0,03176, distante menos de 0,2% do preço atual. No lado inferior, o primeiro suporte encontra-se em 0,0314, aproximadamente 1% abaixo do valor atual. Um suporte adicional mais distante está localizado no ponto S2, em 0,03121. Por sua vez, a segunda resistência superior está fixada em 0,03193. Com o preço preso entre R1 e S1, o mercado vive um período de expectativa antes de definir a direção futura.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de STABLE?

Os preços estáveis dos tokens são influenciados por vários fatores-chave:

1. Dinâmica de oferta e demanda do mercado
2. Sentimento geral do mercado de criptomoedas
3. Desenvolvimentos regulatórios que afetam as stablecoins
4. Garantia dos ativos subjacentes e transparência das reservas
5. Volume de negociação e liquidez
6. Desempenho das stablecoins concorrentes
7. Adoção e integração em protocolos DeFi
8. Condições macroeconômicas e taxas de inflação
9. Listagens em exchanges e acessibilidade
10. Desenvolvimentos técnicos e segurança dos smart contracts

Por que as pessoas querem saber o preço de STABLE hoje?

As pessoas querem saber o preço estável hoje por vários motivos importantes: tomar decisões de negociação informadas, gerenciar portfólios, definir o momento ideal para comprar ou vender, acompanhar o desempenho dos investimentos, avaliar a volatilidade do mercado e manter-se atualizado sobre as movimentações de preços em busca de possíveis oportunidades.

Previsão de preço para STABLE

Previsão de preço de STABLE (STABLE) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de STABLE em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de STABLE (STABLE) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de STABLE pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço STABLE pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de STABLE para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de STABLE.

Como comprar e investir em STABLE em Brasil

Pronto para começar com STABLE? Comprar STABLE é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar STABLE. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de STABLE (STABLE).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e STABLE será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar STABLE(STABLE)

O que você pode fazer com STABLE

Possuir STABLE permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar STABLE (STABLE) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é STABLE (STABLE)

Stable is the world’s first Layer 1 blockchain purpose-built for the USDt ecosystem. Unlike general-purpose chains, Stable is optimized for speed, scalability, and compliance, with USDt as the native gas token. This design removes the friction of price volatile native gas, enabling seamless integration for payment processors, on-chain finance, RWA, fintechs, and enterprises.

Recurso STABLE

Para uma compreensão mais aprofundada de STABLE, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do STABLE
Explorador de blocos

Categoria :

Arbitrum EcosystemBNB Chain EcosystemCardano Ecosystem

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre STABLE

Última atualização da página: 2026-08-13 08:36:00 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o STABLE (STABLE)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre STABLE

STABLEUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em STABLE com alavancagem. Explore a negociação de futuros de STABLEUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie STABLE (STABLE) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o STABLE.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
STABLE/USDT
R$0.17295675
R$0.17295675R$0.17295675
+2.60%
2.92M (USDT)
STABLE/USDC
R$0.17272839
R$0.17272839R$0.17272839
+2.69%
1.68M (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.0941466
R$0.0941466R$0.0941466

-9.30%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.116775
R$0.116775R$0.116775

+462.50%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.302171
R$1.302171R$1.302171

+3.25%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.6076544
R$1.6076544R$1.6076544

-5.14%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0508101
R$0.0508101R$0.0508101

+1.13%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001913034
R$0.001913034R$0.001913034

+47.44%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0270918
R$0.0270918R$0.0270918

+45.00%

aPriori

aPriori

APR

R$3.1713495
R$3.1713495R$3.1713495

+41.64%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.30227999
R$1.30227999R$1.30227999

+14.51%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$12.910125
R$12.910125R$12.910125

+24.37%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de STABLE para BRL

Montante

STABLE
STABLE
BRL
BRL

1 STABLE = 0.17296713 BRL