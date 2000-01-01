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Principais tokens de SideChain por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor SideChain. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 104.49
-0.03%
-0.44%
-2.00%
$ 274.35M
$ 565.68
2
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1235
-0.08%
-2.92%
-5.95%
$ 223.56M
$ 497.69K
3
STRK
STRK
STRK
$ 0.02311
+0.48%
+0.48%
-9.08%
$ 147.06M
$ 7.02M
4
RONIN
RONIN
RON
$ 0.04925
-0.22%
-2.96%
-4.89%
$ 38.02M
$ 1.10M
5
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3467
+0.67%
+0.52%
+2.36%
$ 36.14M
$ 160.56K
6
Core DAO
Core DAO
CORE
$ 0.01892
-0.31%
-2.62%
-5.43%
$ 23.51M
$ 3.56M
7
Merlin Chain
Merlin Chain
MERL
$ 0.0183
+0.27%
-4.23%
+7.44%
$ 23.38M
$ 4.56M
8
Bitcoin on Rootstock
Bitcoin on Rootstock
RBTC
$ 63,323
+0.62%
0.00%
-1.39%
$ 13.35M
$ 108.95K
9
ELA
ELA
ELA
$ 0.2687
-0.70%
-3.90%
-0.33%
$ 6.21M
$ 8.25K
10
Tectum EmissionToken
Tectum EmissionToken
TET
$ 0.2253
0.00%
-2.52%
-16.70%
$ 2.23M
$ 270.17K
11
Coinweb
Coinweb
CWEB
$ 0.0006435
0.00%
-6.20%
-10.67%
$ 1.58M
$ 83.79M
12
GOAT Network
GOAT Network
GOATED
$ 0.008099
+0.35%
+0.02%
-3.54%
$ 848.24K
$ 6.83M
13
Sovryn
Sovryn
SOV
$ 0.0137783
0.00%
--
-19.67%
$ 827.67K
$ 299.09
14
Meter Governance
Meter Governance
MTRG
$ 0.01328657
0.00%
+0.00%
-2.78%
$ 509.63K
$ 10.78K
15
$ 0.00613
+0.16%
+1.66%
-0.65%
$ 392.90K
$ 4.68M
16
XANA
XANA
XETA
$ 1.177E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 58.04K
--
17
SatoshiVM
SatoshiVM
SAVM
$ 0.0040042
-0.04%
-0.02%
-0.50%
$ 29.46K
$ 7.36
18
Bitrock
Bitrock
BROCK
$ 0.00015396
0.00%
--
-1.75%
$ 15.40K
$ 58.94
19
BVM
BVM
BVM
$ 0.00034667
0.00%
-0.60%
-38.82%
$ 8.60K
$ 22.73
20
Bitlayer
Bitlayer
BTR
$ 0.03012
+1.73%
-5.21%
+35.49%
--
$ 4.67M
21
TAP Protocol
TAP Protocol
TAP
$ 0.0755
-1.71%
-8.12%
-3.61%
--
$ 240.92K
22
BOB
BOB
BOB
$ 0.003922
-0.43%
+0.51%
-1.71%
--
$ 14.39M

Perguntas frequentes

O que são tokens de SideChain e por que são populares?
Tokens de SideChain representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 22 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $792.07M.
Qual é o token de SideChain com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de SideChain acompanhados na MEXC, ML apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 1.66% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de SideChain existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 22 tokens de SideChain, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de SideChain incluem GNO, STX, STRK. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria SideChain?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de SideChain é de aproximadamente $792.07M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor SideChain, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.