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Principais tokens de Morph L2 Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Morph L2 Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00092
0.00%
+0.01%
+0.02%
$ 74.86B
$ 51.22M
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
+0.01%
+0.01%
+0.02%
$ 4.49B
$ 643.79K
3
USD1
USD1
USD1
$ 1.00018
0.00%
-0.02%
-0.03%
$ 4.39B
$ 2.10M
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999024
+0.03%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 69.76M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,073.61
0.00%
-0.06%
-0.84%
$ 3.38B
$ 0.01
6
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.46B
$ 5.95M
7
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1.67937
-0.58%
+1.72%
+4.05%
$ 1.17B
$ 79.13K
8
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08762
-0.42%
-2.13%
-4.45%
$ 814.41M
$ 2.31M
9
MX Token
MX Token
MX
$ 1.63
-0.12%
-1.28%
+0.61%
$ 149.78M
$ 1.04M
10
Aussie Dollar Token
Aussie Dollar Token
AUDX
$ 0.706573
0.00%
--
+0.30%
$ 2.23M
$ 35.34K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Morph L2 Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Morph L2 Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 10 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $94.79B.
Qual é o token de Morph L2 Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Morph L2 Ecosystem acompanhados na MEXC, BGB apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 1.72% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Morph L2 Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 10 tokens de Morph L2 Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Morph L2 Ecosystem incluem USDC, USDE, USD1. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Morph L2 Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Morph L2 Ecosystem é de aproximadamente $94.79B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Morph L2 Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.