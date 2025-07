BGB

Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool.

Nome da criptoBGB

ClassificaçãoNo.26

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0014%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)25.38%

Fornecimento circulante1,169,993,089.2

Fornecimento máximo0

Fornecimento total1,169,993,089.2

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico8.48508718732009,2024-12-27

Menor preço0.05835925,2021-08-11

Blockchain públicaETH

ApresentaçãoBitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.