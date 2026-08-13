Preço de USDGO hoje

O preço ao vivo de USDGO (USDGO) hoje é R$ 1.001, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de USDGO para BRL é de R$ 1.001 por USDGO.

USDGO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- USDGO. Nas últimas 24 horas, USDGO foi negociado entre R$ 1.0008 (mínimo) e R$ 1.0012 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, USDGO movimentou-se 0.00% na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 4.17M.

Informações de mercado de USDGO (USDGO)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 4.17MR$ 4.17M R$ 4.17M Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de USDGO é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 4.17M. A oferta em circulação de USDGO é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.