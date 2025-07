MX

MX TOKEN (MX) is a decentralized digital asset developed by the MEXC platform based on the Ethereum blockchain. As MEXC’s native token, its main purpose is to provide users with a safe and stable trading experience, and to become an industry leader. MX holders are entitled to a number of benefits at MEXC, such as rewards for holding MX, voting and receiving discounted subscriptions, and getting free airdrops for voting on new listings.

Nome da criptoMX

ClassificaçãoNo.149

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0001%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)11.10%

Fornecimento circulante92,748,334

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total416,185,834

Taxa circulante0.0927%

Data de emissão2018-06-30 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez0.0092 USDT

Máximo histórico5.85335603455073,2024-04-09

Menor preço0.0420566690384,2019-11-25

Blockchain públicaETH

Isenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.