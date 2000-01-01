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Principais tokens de Communication por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Communication. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.342
-0.60%
-1.62%
+0.53%
$ 3.58B
$ 915.44K
2
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1726
+0.94%
-2.56%
-5.51%
$ 569.43M
$ 912.66K
3
XPIN Network
XPIN Network
XPIN
$ 0.0017013
-0.30%
+0.67%
+4.21%
$ 63.66M
$ 63.40M
4
Helium Network Token
Helium Network Token
HNT
$ 0.1817
+0.72%
-1.62%
-9.18%
$ 33.91M
$ 291.44K
5
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.004948
+0.47%
-8.48%
-7.15%
$ 26.04M
$ 27.01M
6
TOWNS
TOWNS
TOWNS
$ 0.002239
+0.81%
-4.90%
+0.45%
$ 6.81M
$ 31.55M
7
New Kind of Network
New Kind of Network
NKN
$ 0.005541
+1.44%
+9.49%
+7.37%
$ 4.59M
$ 12.09M
8
Depinsim
Depinsim
ESIM
$ 0.03300954
+0.16%
+0.02%
-16.35%
$ 4.44M
$ 492.63K
9
Session Token
Session Token
SESH
$ 0.01166875
+0.06%
-0.07%
-11.48%
$ 1.80M
$ 1.53K
10
PirateCash
PirateCash
PIRATE
$ 0.01979943
-0.02%
0.00%
+0.22%
$ 1.38M
$ 79.88K
11
ADAMANT Messenger
ADAMANT Messenger
ADM
$ 0.0109732
-0.19%
+0.01%
+0.36%
$ 1.26M
$ 134.46K
12
Kin
Kin
KIN
$ 3.72191E-7
+0.19%
+2.30%
+0.14%
$ 985.30K
--
13
Solchat
Solchat
CHAT
$ 0.02573342
-0.20%
-0.01%
-1.17%
$ 231.39K
$ 492.13
14
Vu
Vu
VU
$ 0.00011993
0.00%
--
0.00%
$ 53.97K
$ 39.89
15
Sylo
Sylo
SYLO
$ 5.02E-6
+0.20%
-1.50%
+2.87%
$ 50.18K
--
16
AnChat
AnChat
ANCHAT
$ 1.937E-5
+0.21%
+0.60%
+4.65%
$ 14.26K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Communication e por que são populares?
Tokens de Communication representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 16 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $4.29B.
Qual é o token de Communication com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Communication acompanhados na MEXC, NKN apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 9.49% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Communication existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 16 tokens de Communication, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Communication incluem GRAM, JUP, XPIN. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Communication?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Communication é de aproximadamente $4.29B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Communication, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.