Preço de XPIN Network hoje

O preço ao vivo de XPIN Network (XPIN) hoje é $ 0.0021293, com uma variação de 1.52% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XPIN para USD é de $ 0.0021293 por XPIN.

XPIN Network ocupa atualmente a posição #543 em capitalização de mercado, totalizando $ 37.43M, com um fornecimento em circulação de 17.58B XPIN. Nas últimas 24 horas, XPIN foi negociado entre $ 0.0020663 (mínimo) e $ 0.0022139 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.010038547477428971, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000457316453478145.

No desempenho de curto prazo, XPIN movimentou-se +0.90% na última hora e +16.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 135.66K.

Informações de mercado de XPIN Network (XPIN)

Classificação No.543 Capitalização de mercado $ 37.43M$ 37.43M $ 37.43M Volume (24h) $ 135.66K$ 135.66K $ 135.66K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 212.93M$ 212.93M $ 212.93M Fornecimento Circulante 17.58B 17.58B 17.58B Fornecimento máximo 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Fornecimento total 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Taxa circulante 17.57% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de XPIN Network é $ 37.43M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 135.66K. A oferta em circulação de XPIN é 17.58B, com um fornecimento total de 100000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 212.93M.