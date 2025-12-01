Preço de TOWNS hoje

O preço ao vivo de TOWNS (TOWNS) hoje é $ 0.008065, com uma variação de 0.58% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TOWNS para USD é de $ 0.008065 por TOWNS.

TOWNS ocupa atualmente a posição #786 em capitalização de mercado, totalizando $ 18.36M, com um fornecimento em circulação de 2.28B TOWNS. Nas últimas 24 horas, TOWNS foi negociado entre $ 0.007903 (mínimo) e $ 0.008131 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.08393456874511798, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00247547300739468.

No desempenho de curto prazo, TOWNS movimentou-se -0.02% na última hora e +1.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 106.83K.

Informações de mercado de TOWNS (TOWNS)

Classificação No.786 Capitalização de mercado $ 18.36M$ 18.36M $ 18.36M Volume (24h) $ 106.83K$ 106.83K $ 106.83K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 123.62M$ 123.62M $ 123.62M Fornecimento Circulante 2.28B 2.28B 2.28B Fornecimento máximo 15,327,986,354 15,327,986,354 15,327,986,354 Fornecimento total 10,306,208,484 10,306,208,484 10,306,208,484 Taxa circulante 14.84% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de TOWNS é $ 18.36M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 106.83K. A oferta em circulação de TOWNS é 2.28B, com um fornecimento total de 10306208484. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 123.62M.