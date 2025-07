HNT

Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world.

Nome da criptoHNT

ClassificaçãoNo.106

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0001%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)14.96%

Fornecimento circulante185,194,544.61516076

Fornecimento máximo223,000,000

Fornecimento total185,194,544.61516076

Taxa circulante0.8304%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico55.218178738443264,2021-11-12

Menor preço0.253390913127,2020-06-10

Blockchain públicaSOL

