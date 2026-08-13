Preço de Depinsim hoje

O preço ao vivo de Depinsim (ESIM) hoje é $ 0.03248206, com uma variação de 0.70% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ESIM para USD é de $ 0.03248206 por ESIM.

Depinsim ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,369,661, com um fornecimento em circulação de 134.50M ESIM. Nas últimas 24 horas, ESIM foi negociado entre $ 0.03126707 (mínimo) e $ 0.03323232 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.144218, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00300367.

No desempenho de curto prazo, ESIM movimentou-se +2.28% na última hora e -14.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 491.20K.

Informações de mercado de Depinsim (ESIM)

Capitalização de mercado $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Volume (24h) $ 491.20K$ 491.20K $ 491.20K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 32.49M$ 32.49M $ 32.49M Fornecimento Circulante 134.50M 134.50M 134.50M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Depinsim é $ 4.37M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 491.20K. A oferta em circulação de ESIM é 134.50M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 32.49M.