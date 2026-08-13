Preço de Solchat hoje

O preço ao vivo de Solchat (CHAT) hoje é $ 0.02694706, com uma variação de 2.31% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CHAT para USD é de $ 0.02694706 por CHAT.

Solchat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 242,297, com um fornecimento em circulação de 8.99M CHAT. Nas últimas 24 horas, CHAT foi negociado entre $ 0.02548625 (mínimo) e $ 0.02707009 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 19.32, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01061032.

No desempenho de curto prazo, CHAT movimentou-se +1.07% na última hora e +1.50% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.64K.

Informações de mercado de Solchat (CHAT)

Capitalização de mercado $ 242.30K$ 242.30K $ 242.30K Volume (24h) $ 1.64K$ 1.64K $ 1.64K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 242.30K$ 242.30K $ 242.30K Fornecimento Circulante 8.99M 8.99M 8.99M Fornecimento total 8,991,475.659802195 8,991,475.659802195 8,991,475.659802195

A capitalização de mercado atual de Solchat é $ 242.30K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.64K. A oferta em circulação de CHAT é 8.99M, com um fornecimento total de 8991475.659802195. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 242.30K.