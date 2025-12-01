Preço de BitcoinII hoje

O preço ao vivo de BitcoinII (BC2) hoje é $ 0.84378, com uma variação de 17.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BC2 para USD é de $ 0.84378 por BC2.

BitcoinII ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,086,709, com um fornecimento em circulação de 2.47M BC2. Nas últimas 24 horas, BC2 foi negociado entre $ 0.71802 (mínimo) e $ 0.849294 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.89, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.407087.

No desempenho de curto prazo, BC2 movimentou-se -0.11% na última hora e +86.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BitcoinII (BC2)

Capitalização de mercado $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M Fornecimento Circulante 2.47M 2.47M 2.47M Fornecimento total 2,473,050.0 2,473,050.0 2,473,050.0

A capitalização de mercado atual de BitcoinII é $ 2.09M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BC2 é 2.47M, com um fornecimento total de 2473050.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.09M.