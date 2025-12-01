Preço de Bitcoin the Turtle hoje

O preço ao vivo de Bitcoin the Turtle (SLOW) hoje é $ 0.01299946, com uma variação de 22.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SLOW para USD é de $ 0.01299946 por SLOW.

Bitcoin the Turtle ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 256,278, com um fornecimento em circulação de 19.71M SLOW. Nas últimas 24 horas, SLOW foi negociado entre $ 0.01058033 (mínimo) e $ 0.01575692 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0414631, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00487056.

No desempenho de curto prazo, SLOW movimentou-se -0.62% na última hora e +50.29% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Bitcoin the Turtle (SLOW)

Capitalização de mercado $ 256.28K$ 256.28K $ 256.28K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 264.64K$ 264.64K $ 264.64K Fornecimento Circulante 19.71M 19.71M 19.71M Fornecimento total 20,356,524.0 20,356,524.0 20,356,524.0

