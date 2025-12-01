Preço de BaseShake hoje

O preço ao vivo de BaseShake (BASESHAKE) hoje é $ 0.00078848, com uma variação de 8.82% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BASESHAKE para USD é de $ 0.00078848 por BASESHAKE.

BaseShake ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 788,223, com um fornecimento em circulação de 1.00B BASESHAKE. Nas últimas 24 horas, BASESHAKE foi negociado entre $ 0.00074045 (mínimo) e $ 0.00086473 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00373689, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00011161.

No desempenho de curto prazo, BASESHAKE movimentou-se +6.49% na última hora e +6.58% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BaseShake (BASESHAKE)

Capitalização de mercado $ 788.22K$ 788.22K $ 788.22K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 788.22K$ 788.22K $ 788.22K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BaseShake é $ 788.22K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BASESHAKE é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 788.22K.