Preço de Andy on SOL hoje

O preço ao vivo de Andy on SOL (ANDY) hoje é $ 0, com uma variação de 0.41% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ANDY para USD é de $ 0 por ANDY.

Andy on SOL ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 49,132, com um fornecimento em circulação de 945.99M ANDY. Nas últimas 24 horas, ANDY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.051211, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ANDY movimentou-se -- na última hora e -0.33% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Andy on SOL (ANDY)

Capitalização de mercado $ 49.13K$ 49.13K $ 49.13K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 49.13K$ 49.13K $ 49.13K Fornecimento Circulante 945.99M 945.99M 945.99M Fornecimento total 945,989,548.055281 945,989,548.055281 945,989,548.055281

A capitalização de mercado atual de Andy on SOL é $ 49.13K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ANDY é 945.99M, com um fornecimento total de 945989548.055281. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 49.13K.