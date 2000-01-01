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Principais tokens de The Boy’s Club por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor The Boy’s Club. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002718
-0.26%
-4.91%
-2.80%
$ 1.12B
$ 74.24B
2
APE and PEPE
APE and PEPE
APEPE
$ 0.0000009273
+0.11%
-0.03%
-0.81%
$ 194.46M
$ 181.39B
3
Brett
Brett
BRETT
$ 0.00392165
+0.07%
-0.04%
-5.08%
$ 38.89M
$ 3.52M
4
DOGS
DOGS
DOGS
$ 0.00003516
0.00%
-1.86%
-0.85%
$ 18.03M
$ 1.73B
5
HARRY
HARRY
HARRY
$ 0.013567
+0.05%
-4.80%
-7.31%
$ 13.31M
$ 4.25M
6
BONE SHIBASWAP
BONE SHIBASWAP
BONE
$ 0.04327
+0.70%
+0.82%
-1.15%
$ 9.88M
$ 1.67M
7
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0.07109
-0.55%
-4.60%
-11.26%
$ 7.57M
$ 719.76K
8
PEP
PEP
PEP
$ 0.0000615
+0.33%
-1.76%
-9.16%
$ 6.33M
$ 31.95M
9
PepeFork
PepeFork
PORK
$ 1.2577E-8
+0.26%
-8.80%
+7.01%
$ 5.29M
--
10
ANDY ETH
ANDY ETH
ANDY
$ 5.17E-6
+0.19%
+0.20%
-10.86%
$ 5.17M
--
11
Andy
Andy
ANDYETH
$ 0.000005192
-0.04%
-0.02%
-10.13%
$ 5.16M
$ 10.23B
12
PEPECAT
PEPECAT
PEPECAT
$ 0.00463129
-0.54%
+0.40%
+146.02%
$ 4.58M
$ 51.11K
13
LandWolf
LandWolf
LWOLF
$ 0.000005115
0.00%
-6.18%
-10.39%
$ 4.58M
$ 4.55B
14
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.00442
+1.62%
-6.34%
-8.89%
$ 4.39M
$ 16.88M
15
PURPLE PEPE
PURPLE PEPE
PURPE
$ 7.36E-6
+0.27%
-7.00%
-6.60%
$ 3.10M
--
16
PeiPei
PeiPei
PEIPEI
$ 0.000000005894
0.00%
-0.27%
-3.71%
$ 2.48M
$ 177.15B
17
Zeus Network
Zeus Network
ZEUS
$ 0.002262
-0.75%
-4.09%
-6.76%
$ 2.09M
$ 28.10M
18
Wall Street Pepe
Wall Street Pepe
WEPE
$ 4.99E-6
+0.20%
0.00%
-0.20%
$ 971.66K
--
19
Mind of Pepe
Mind of Pepe
MIND
$ 3.176E-5
+0.09%
-0.10%
-12.94%
$ 831.90K
--
20
PePeonTron
PePeonTron
PEPEONTRON
$ 0.00076697
0.00%
+0.02%
+4.50%
$ 766.98K
$ 2.26K
21
Mellow Man
Mellow Man
MELLOW
$ 0.01053917
-0.06%
+0.06%
+3.01%
$ 731.63K
$ 1.74K
22
Pepe 2.0
Pepe 2.0
PEPE2
$ 0.000000001501
-0.20%
+1.77%
+1.35%
$ 702.56K
$ 37.27T
23
Pepe Unchained
Pepe Unchained
PEPU
$ 0.0000554
-2.39%
-4.45%
-13.08%
$ 587.07K
$ 1.25B
24
PEPECASH
PEPECASH
PECH
$ 5.506E-9
0.00%
+5.00%
0.00%
$ 550.65K
--
25
Pepe Grinch
Pepe Grinch
GRINCH
$ 0.00051126
+0.23%
-0.07%
-11.58%
$ 511.09K
$ 3.67K
26
Baby Pepe
Baby Pepe
BABYPEPE
$ 9.11917E-7
+0.74%
-1.50%
-3.49%
$ 383.64K
--
27
PepeMusk
PepeMusk
PEPEMUSK
$ 0.00030454
+0.33%
-0.01%
-2.16%
$ 304.54K
$ 1.97K
28
Skull of Pepe Token
Skull of Pepe Token
SKOP
$ 0.00202719
0.00%
+0.01%
+4.47%
$ 304.08K
$ 14.00K
29
Gasspas
Gasspas
GASS
$ 7.02571E-10
+0.93%
-1.70%
-0.54%
$ 295.57K
--
30
HOOD PEPE
HOOD PEPE
HPEPE
$ 0.0002921
-1.90%
+0.02%
-25.16%
$ 284.11K
$ 9.35K
31
Dork Lord
Dork Lord
DORKY
$ 0.00397556
-0.63%
-0.09%
-10.25%
$ 275.99K
$ 1.81K
32
Pumpfun Pepe
Pumpfun Pepe
PFP
$ 0.00027482
+0.27%
-0.00%
-3.26%
$ 274.72K
$ 29.57K
33
Mystery
Mystery
MYSTERY
$ 6.0635E-10
+1.32%
-1.00%
-7.91%
$ 255.09K
--
34
Young Peezy AKA Pepe
Young Peezy AKA Pepe
PEEZY
$ 0.00023874
+0.09%
+0.00%
+0.15%
$ 238.74K
$ 52.87
35
Chinese Andy
Chinese Andy
ANDWU
$ 5.66869E-10
+0.28%
-7.70%
-4.80%
$ 238.48K
--
36
pepe in a memes world
pepe in a memes world
PEW
$ 2.26781E-7
0.00%
-1.80%
-1.36%
$ 226.78K
--
37
Bird Dog
Bird Dog
BIRDDOG
$ 5.16533E-7
0.00%
-1.70%
-0.71%
$ 217.30K
--
38
Pepe Trump
Pepe Trump
PTRUMP
$ 0.00020573
+0.75%
-0.00%
+4.99%
$ 204.29K
$ 55.45
39
Nitefeeder
Nitefeeder
NITEFEEDER
$ 4.10267E-10
0.00%
+0.40%
+19.09%
$ 172.60K
--
40
Peezy
Peezy
PEEZY
$ 5.3786E-7
+0.99%
-0.70%
-8.66%
$ 172.23K
--
41
Strawberry In Bloom
Strawberry In Bloom
BERRY
$ 0.00032562
+0.03%
-0.00%
-10.62%
$ 136.99K
$ 24.94K
42
Bretter Brett
Bretter Brett
BRETT
$ 1.3681E-7
+0.28%
-2.90%
+2.12%
$ 136.81K
--
43
Landwolf on AVAX
Landwolf on AVAX
WOLF
$ 1.96381E-7
+1.55%
+2.10%
+6.15%
$ 135.50K
--
44
Robinhood Pepe
Robinhood Pepe
REPE
$ 0.00012953
-3.70%
+0.18%
-36.36%
$ 129.53K
$ 31.92K
45
PepeTopia
PepeTopia
PEPETOPIA
$ 0.00012291
0.00%
--
+2.40%
$ 122.90K
$ 3.01
46
History of Pepe
History of Pepe
HOPE
$ 0.00012133
-0.04%
0.00%
-7.45%
$ 121.33K
$ 138.55
47
Babypepefi
Babypepefi
BABYPEPE
$ 0.00548615
-0.02%
-0.00%
+3.37%
$ 115.20K
$ 1.73
48
AstroPepeX
AstroPepeX
APX
$ 1.65E-6
0.00%
-4.40%
-18.32%
$ 107.55K
--
49
pepeAI
pepeAI
PEPEAI
$ 1.0E-4
-0.03%
+0.20%
+17.07%
$ 99.98K
--
50
Bird Dog on SOL
Bird Dog on SOL
BIRDDOG
$ 9.23E-5
+0.82%
-2.20%
-0.65%
$ 92.23K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de The Boy’s Club e por que são populares?
Tokens de The Boy’s Club representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 106 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1.46B.
Qual é o token de The Boy’s Club com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de The Boy’s Club acompanhados na MEXC, KRETT apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 19.20% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de The Boy’s Club existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 106 tokens de The Boy’s Club, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de The Boy’s Club incluem PEPE, APEPE, BRETT. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria The Boy’s Club?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de The Boy’s Club é de aproximadamente $1.46B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor The Boy’s Club, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.