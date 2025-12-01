Preço de ANALOS hoje

O preço ao vivo de ANALOS (LOS) hoje é $ 0.00013916, com uma variação de 16.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LOS para USD é de $ 0.00013916 por LOS.

ANALOS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 138,559, com um fornecimento em circulação de 995.68M LOS. Nas últimas 24 horas, LOS foi negociado entre $ 0.00009884 (mínimo) e $ 0.00017131 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00332789, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00009884.

No desempenho de curto prazo, LOS movimentou-se -0.66% na última hora e -19.39% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ANALOS (LOS)

Capitalização de mercado $ 138.56K$ 138.56K $ 138.56K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 138.56K$ 138.56K $ 138.56K Fornecimento Circulante 995.68M 995.68M 995.68M Fornecimento total 995,677,555.1665013 995,677,555.1665013 995,677,555.1665013

