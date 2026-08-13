Preço de Shibinhood hoje

O preço ao vivo de Shibinhood (WOOF) hoje é R$ 0.00000296, com uma variação de 31.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WOOF para BRL é de R$ 0.00000296 por WOOF.

Shibinhood ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- WOOF. Nas últimas 24 horas, WOOF foi negociado entre R$ 0.000001675 (mínimo) e R$ 0.000003643 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, WOOF movimentou-se -5.77% na última hora e -12.25% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 71.66K.

Informações de mercado de Shibinhood (WOOF)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 71.66KR$ 71.66K R$ 71.66K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 2.96MR$ 2.96M R$ 2.96M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Blockchain pública ROBINHOOD

A capitalização de mercado atual de Shibinhood é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 71.66K. A oferta em circulação de WOOF é --, com um fornecimento total de 1000000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 2.96M.