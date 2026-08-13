Preço de TradingRazor hoje

O preço ao vivo de TradingRazor (RAZOR) hoje é R$ 0.00457, com uma variação de 26.94% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RAZOR para BRL é de R$ 0.00457 por RAZOR.

TradingRazor ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- RAZOR. Nas últimas 24 horas, RAZOR foi negociado entre R$ 0.0036 (mínimo) e R$ 0.008 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, RAZOR movimentou-se -0.22% na última hora e -62.61% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 621.38K.

Informações de mercado de TradingRazor (RAZOR)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 621.38KR$ 621.38K R$ 621.38K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 914.00KR$ 914.00K R$ 914.00K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de TradingRazor é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 621.38K. A oferta em circulação de RAZOR é --, com um fornecimento total de 200000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 914.00K.