Cotação The Toad Pepe (TOAD)
O preço ao vivo de The Toad Pepe (TOAD) hoje é R$ 0.00937, com uma variação de 3.61% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TOAD para BRL é de R$ 0.00937 por TOAD.
The Toad Pepe ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- TOAD. Nas últimas 24 horas, TOAD foi negociado entre R$ 0.0086 (mínimo) e R$ 0.01587 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.
No desempenho de curto prazo, TOAD movimentou-se -5.07% na última hora e +212.33% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 177.24K.
SOL
A capitalização de mercado atual de The Toad Pepe é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 177.24K. A oferta em circulação de TOAD é --, com um fornecimento total de 960600000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 9.00M.
-5.07%
-3.61%
+212.33%
+212.33%
Acompanhe as variações de preço de The Toad Pepe para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ -0.0018135
|-3.61%
|30 dias
|R$ +0.00637
|+212.33%
|60 dias
|R$ +0.00637
|+212.33%
|90 dias
|R$ +0.00637
|+212.33%
Hoje, TOAD registrou uma variação de R$ -0.0018135 (-3.61%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.00637 (+212.33%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, TOAD teve uma variação de R$ +0.00637 (+212.33%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.00637 (+212.33%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
Confira agora toda a história de preços e os movimentos de The Toad Pepe (TOAD)!
Confira agora a página de histórico de preço do The Toad Pepe.
Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de The Toad Pepe. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de TOAD: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|O momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
|StochRSI
|< 20
|Zona sobrevendida
|Queda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
|Grupo MA
|1-2 compra(s)
|20‑40% de venda
|A maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
|Ponto de pivô
|Pivô ≤ Preço ≤ R1
|Entre o pivô‑R1
|Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum pessimista surgindo.
|Grupo EMA
|1-2 compra(s)
|20‑40% de venda
|A maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
|BOLL (20,2)
|Preço < Faixa inferior
|Tocando ou rompendo a faixa inferior
|Entrando na zona "barata", com volatilidade aumentando.
|RSI (14)
|Sobrecomprado
|> 70
|Subindo ligeiramente rápido, o curto prazo pode fazer uma pausa.
TOAD_USDT está operando acima do centro de 0,01469 no período de 4 horas. O preço encontra-se dentro da faixa entre os níveis S1 e R1. A média móvel apresenta uma configuração em tendência de alta. O indicador MACD formou um padrão de cruzamento descendente. O valor do RSI entrou na zona de sobrecompra. Os indicadores das linhas rápida e lenta mostram uma separação de direções. O impulso de alta a curto prazo encontra resistência ao se expandir. A volatilidade permanece em níveis normais. As forças compradoras e vendedoras estão divergentes em patamares elevados. O nível de resistência imediata R1 está localizado em 0,01578, aproximadamente 5,7% acima do preço atual. O nível de suporte imediato S1 encontra-se em 0,01367, cerca de 8,4% abaixo do preço atual. O nível de referência distante R2 está definido em 0,01680, enquanto o nível de referência distante S2 está estabelecido em 0,01258. O preço encontra-se na metade superior do sistema de pivôs. Os indicadores técnicos apontam para a necessidade de uma correção de curto prazo. A estrutura do mercado mantém características de oscilação dentro de uma faixa.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de The Toad Pepe pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
Pronto para começar com The Toad Pepe? Comprar TOAD é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar The Toad Pepe. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de The Toad Pepe (TOAD).
Possuir The Toad Pepe permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.
Comprar The Toad Pepe (TOAD) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.
Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC
Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.
TOAD is a meme coin.
Para uma compreensão mais aprofundada de The Toad Pepe, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Faça long ou short em TOAD com alavancagem. Explore a negociação de futuros de TOADUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.
Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o The Toad Pepe.
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.