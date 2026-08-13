Preço de The Toad Pepe hoje

O preço ao vivo de The Toad Pepe (TOAD) hoje é R$ 0.00937, com uma variação de 3.61% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TOAD para BRL é de R$ 0.00937 por TOAD.

The Toad Pepe ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- TOAD. Nas últimas 24 horas, TOAD foi negociado entre R$ 0.0086 (mínimo) e R$ 0.01587 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, TOAD movimentou-se -5.07% na última hora e +212.33% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 177.24K.

Informações de mercado de The Toad Pepe (TOAD)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 177.24KR$ 177.24K R$ 177.24K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 9.00MR$ 9.00M R$ 9.00M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 960,600,000 960,600,000 960,600,000 Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de The Toad Pepe é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 177.24K. A oferta em circulação de TOAD é --, com um fornecimento total de 960600000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 9.00M.