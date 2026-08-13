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O preço ao vivo de The Toad Pepe hoje é 0.00937 BRL. A capitalização de mercado de TOAD é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de TOAD para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de The Toad Pepe hoje é 0.00937 BRL. A capitalização de mercado de TOAD é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de TOAD para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Logo de The Toad Pepe

Cotação The Toad Pepe (TOAD)

Preço em tempo real de 1 TOAD para BRL

R$0.0484227
R$0.0484227R$0.0484227
-3.61%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de The Toad Pepe (TOAD)
Última atualização da página: 2026-08-13 08:57:21 (UTC+8)

Preço de The Toad Pepe hoje

O preço ao vivo de The Toad Pepe (TOAD) hoje é R$ 0.00937, com uma variação de 3.61% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TOAD para BRL é de R$ 0.00937 por TOAD.

The Toad Pepe ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- TOAD. Nas últimas 24 horas, TOAD foi negociado entre R$ 0.0086 (mínimo) e R$ 0.01587 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, TOAD movimentou-se -5.07% na última hora e +212.33% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 177.24K.

Informações de mercado de The Toad Pepe (TOAD)

--
----

R$ 177.24K
R$ 177.24KR$ 177.24K

R$ 9.00M
R$ 9.00MR$ 9.00M

--
----

960,600,000
960,600,000 960,600,000

SOL

A capitalização de mercado atual de The Toad Pepe é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 177.24K. A oferta em circulação de TOAD é --, com um fornecimento total de 960600000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 9.00M.

Histórico de preço de The Toad Pepe BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.0086
R$ 0.0086R$ 0.0086
Mínimo 24h
R$ 0.01587
R$ 0.01587R$ 0.01587
Máximo 24h

R$ 0.0086
R$ 0.0086R$ 0.0086

R$ 0.01587
R$ 0.01587R$ 0.01587

--
----

--
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-5.07%

-3.61%

+212.33%

+212.33%

Histórico de preços de The Toad Pepe (TOAD) em BRL

Acompanhe as variações de preço de The Toad Pepe para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.0018135-3.61%
30 diasR$ +0.00637+212.33%
60 diasR$ +0.00637+212.33%
90 diasR$ +0.00637+212.33%
Variação de preço de The Toad Pepe hoje

Hoje, TOAD registrou uma variação de R$ -0.0018135 (-3.61%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de The Toad Pepe

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.00637 (+212.33%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de The Toad Pepe

Expandindo a visualização para 60 dias, TOAD teve uma variação de R$ +0.00637 (+212.33%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de The Toad Pepe

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.00637 (+212.33%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de The Toad Pepe (TOAD)!

Confira agora a página de histórico de preço do The Toad Pepe.

Análise para The Toad Pepe

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de The Toad Pepe. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de The Toad Pepe hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de TOAD: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI< 20Zona sobrevendidaQueda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
Grupo MA1-2 compra(s)20‑40% de vendaA maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
Ponto de pivôPivô ≤ Preço ≤ R1Entre o pivô‑R1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA1-2 compra(s)20‑40% de vendaA maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
BOLL (20,2)Preço < Faixa inferiorTocando ou rompendo a faixa inferiorEntrando na zona "barata", com volatilidade aumentando.
RSI (14)Sobrecomprado> 70Subindo ligeiramente rápido, o curto prazo pode fazer uma pausa.

TOAD_USDT está operando acima do centro de 0,01469 no período de 4 horas. O preço encontra-se dentro da faixa entre os níveis S1 e R1. A média móvel apresenta uma configuração em tendência de alta. O indicador MACD formou um padrão de cruzamento descendente. O valor do RSI entrou na zona de sobrecompra. Os indicadores das linhas rápida e lenta mostram uma separação de direções. O impulso de alta a curto prazo encontra resistência ao se expandir. A volatilidade permanece em níveis normais. As forças compradoras e vendedoras estão divergentes em patamares elevados. O nível de resistência imediata R1 está localizado em 0,01578, aproximadamente 5,7% acima do preço atual. O nível de suporte imediato S1 encontra-se em 0,01367, cerca de 8,4% abaixo do preço atual. O nível de referência distante R2 está definido em 0,01680, enquanto o nível de referência distante S2 está estabelecido em 0,01258. O preço encontra-se na metade superior do sistema de pivôs. Os indicadores técnicos apontam para a necessidade de uma correção de curto prazo. A estrutura do mercado mantém características de oscilação dentro de uma faixa.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para The Toad Pepe

Previsão de preço de The Toad Pepe (TOAD) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de TOAD em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de The Toad Pepe (TOAD) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de The Toad Pepe pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço The Toad Pepe pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de TOAD para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de The Toad Pepe.

Como comprar e investir em The Toad Pepe em Brasil

Pronto para começar com The Toad Pepe? Comprar TOAD é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar The Toad Pepe. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de The Toad Pepe (TOAD).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e The Toad Pepe será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar The Toad Pepe(TOAD)

O que você pode fazer com The Toad Pepe

Possuir The Toad Pepe permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar The Toad Pepe (TOAD) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é The Toad Pepe (TOAD)

TOAD is a meme coin.

Recurso The Toad Pepe

Para uma compreensão mais aprofundada de The Toad Pepe, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do The Toad Pepe
Explorador de blocos

Categoria :

Ethereum EcosystemFrog-ThemedMeme

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre The Toad Pepe

Última atualização da página: 2026-08-13 08:57:21 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o The Toad Pepe (TOAD)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre The Toad Pepe

TOADUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em TOAD com alavancagem. Explore a negociação de futuros de TOADUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie The Toad Pepe (TOAD) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o The Toad Pepe.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
TOAD/USD1
R$0.0486303
R$0.0486303R$0.0486303
-3.30%
5.51M (USDT)
TOAD/USDT
R$0.0491493
R$0.0491493R$0.0491493
-2.16%
16.31M (USDT)

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ETH
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Solana

SOL

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.0817944
R$0.0817944R$0.0817944

-21.20%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1166193
R$0.1166193R$0.1166193

+461.75%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.330197
R$1.330197R$1.330197

+5.47%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.6167888
R$1.6167888R$1.6167888

-4.60%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0491493
R$0.0491493R$0.0491493

-2.16%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001926528
R$0.001926528R$0.001926528

+48.48%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.31144034
R$1.31144034R$1.31144034

+15.32%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00586989
R$0.00586989R$0.00586989

+13.10%

aPriori

aPriori

APR

R$2.8600533
R$2.8600533R$2.8600533

+27.73%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$12.973962
R$12.973962R$12.973962

+24.99%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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