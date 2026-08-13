Preço de ZKcandy hoje

O preço ao vivo de ZKcandy (ZAY) hoje é R$ 2.6553, com uma variação de 32.76% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ZAY para BRL é de R$ 2.6553 por ZAY.

ZKcandy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ZAY. Nas últimas 24 horas, ZAY foi negociado entre R$ 1.8 (mínimo) e R$ 3.4374 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ZAY movimentou-se +6.87% na última hora e +5,210.60% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 970.28K.

Informações de mercado de ZKcandy (ZAY)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 970.28KR$ 970.28K R$ 970.28K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 2.66BR$ 2.66B R$ 2.66B Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de ZKcandy é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 970.28K. A oferta em circulação de ZAY é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 2.66B.